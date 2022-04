Bonny Cepeda, Aramis Camilo y Kinito Méndez visitan a Nicolás Maduro y vuelven las críticas

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Los merengueros dominicanos Bonny Cepeda, Aramis Camilo y Kinito Méndez visitaron al presidente venezolano Nicolás Maduro, en el que anunciaron un festival de merengue en Caracas para el mes de julio.

La visita del jueves, en la que también estuvo el merenguero venezolano Omar Enrique, generó polémica porque Cepeda cantó una adaptación para Venezuela del merengue “Santo Domingo”, que popularizó el cantante Manny Cruz, lo que muchos han criticado por considerarlo incorrecto.

Luego de escuchar la canción, Maduro agradeció al merenguero dominicano por regalarle a su país la versión titulada “En Venezuela”.

"De verdad, que bella esa canción, ese regalo de Bonny Cepeda a Venezuela; de verdad, maravilloso; esa canción te la seguridad que va a trascender, la van a cantar en varios idiomas, eso la va a cantar todo el mundo, eso va a pegar, bonita la canción, la letra es bellísima", expresó Maduro ante los merengueros.

Maduro resaltó el ritmo dominicano y preguntó: "¿A quién no le gusta el merengue?, ¿en que fiesta no ponen merengue?, ¿Quién no baila cuando ponen merengue?".

El presidente venezolano dijo que primero que la salsa aprendió a bailar merengue, que ahora "bailo muy bien".

Luego en su Twitter escribió: ¡Qué sorpresa! Bonny Cepeda nos interpretó la canción “En Venezuela”, un bello regalo para nuestro Pueblo. Estoy seguro que trascenderá fronteras. Recibo su cariño y les reitero: las puertas de Venezuela están abiertas siempre para el que quiera venir a alegrar corazones".

Maduro también anunció un festival de salsa el 7, 8 y 9 de junio y otro de merengue un mes después, en julio, en el Poliedro de Caracas.

En mayo pasado, el merenguero y actual viceministro dominicano de Cultura le cantó a Maduro, lo que generó una polémica porque muchos consideran que como representante del gobierno dominicano él no debe estar en ese tipo de actividades gubernamentales en el país suramericano por las supuestas violaciones a los Derechos Humanos y la evidente crisis social y económica del pueblo.

Cepeda dijo entonces que no se arrepiente de haberle cantado en varias ocasiones al presidente de Venezuela, alegando que los artistas tienen libertad de cantar en cualquier país sin estar atados a presiones políticas.

El merenguero recibió 60 mil dólares del gobierno bolivariano en una de sus visitas, cifra de la cual no se arrepiente haber cobrado porque simplemente fue a trabajar sin fines políticos, solo artístico.

“Nosotros los artistas trabajamos fuera de los gobernantes, yo le canté a Noriega, cante en Cuba y creo llegue a cantarle a Escobar’’, comentó el merenguero esa vez.