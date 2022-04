¿Anuel envía indirecta a Karol G tras presentación en Coachella?

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El artista urbano Anuel publicó unos mensajes a través de sus redes sociales, los cuales internautas asociaron como indirecta a la presentación de su exnovia Karol G en el festival de Coachella.

“Y eso que dicen que supuestamente soy yo diq el que estoy estancao´ en el pasado ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo”, fue lo que dijo el artista y aseguró que es la única reacción que tendrán de él.

Muchas personas aseguran que se trata de una critica a la presentación de la “bichota” en el famoso festival, donde arrasó e interpretó por primera vez en vivo junto a Becky G su éxito “Mamiii”, un tema que por sus letras muchos de sus seguidores lo relacionan de manera directa al examor de la colombiana, sobre todo cuando usan frases como "rata de dos patas" o "un animal rastrero que se come todo que se atraviesa".

Su trozo más contagioso reza: "No me vuelvas a llamar, ya hasta boté el celular, de lo tóxico que eres se volvió perjudicial... lo que se va, se va... conmigo no te equivoque, de lo tóxico que eres no te quiero ver más".

Miles de personas corearon el famoso tema, algunas lucieron pelucas azules rindiéndole tributo a Karol G.

Emmanuel Gazmey Santiago y Carolina Giraldo Navarro, sus nombres reales, anunciaron su separación en abril del 2021 después de casi tres años de relación y desde diciembre pasado el cantante mantiene una relación la dominicana Yailin la más viral.

Desde que empezó a difundirse la noticia, el público se dividió entre los que apoyaban la relación, y entre los que estaban en contra de la misma, por el hecho de que el intérprete de “Naturaleza” es un artista internacional, mientras que la joven de 20 años es para muchos simplemente un artista controversial.