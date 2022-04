Bachatero Teodoro Reyes sufre accidente de tránsito en carretera de Samaná

Santo Domingo, RD.

El exponente de bachata, Teodoro Reyes informó que sufrió un accidente de tránsito la noche del Jueves Santo en la carretera del municipio de Sánchez en la provincia de Samaná.

El intérprete de Yo no pido, indicó que sufrió lecciones leves que lo obligan a cancelar todas las actividades hasta nuevo aviso.

La información fue dada a conocer junto a imágenes del accidente.

“Hola mis amigos Le habla Teodoro reyes. Les informo que la noche del jueves santo he sufrido un accidente en la carretera Sánchez Samaná dónde he sufrido lesiones Leves las cuales me veo obligado a cancelar todas las actividades hasta nuevo aviso, no se preocupen que hay Teodoro Reyes para rato, escribió.

El artista iba a presentarse el sábado de Resurrección junto a la Princesa del Acordeón en Rancho Paraíso de Jobo Dulce.