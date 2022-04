10 películas recomendadas para ver en Semana Santa

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Florida

En los dos últimos años, la Semana Santa apenas se ha celebrado debido a la pandemia del coronavirus y mucha era la gente que decidía quedarse en casa disfrutando de la compañía de su familia y viendo películas.

Este año, por suerte, estamos de camino a la normalidad y todo hace indicar que todos los pasos saldrán y que las celebraciones se podrán llevar a cabo, salvo que las inclemencias del tiempo lo impidan.

Algo usual de esta semana es utilizar este tiempo para desconectar y relajarse, una forma es ver películas y en esta época hay muchas vinculadas con la Semana Santa.

“The Lost Daughter”, "Munich: Edge of War", "Uncut Gems", "Una cita con el pasado", "El Sustituto", "La tragedia de McBeth", "Turning Red", Nunca, casi, nunca, siempre", "Better Nate than ever" y "Mass" son las elegidas.

Arenoso y sumamente oscuro ofrece un tono y un estilo cinematográficos que se adaptan a las raíces sumamente sombrías de la obra.

Aquí una lista de las 10 mejores películas (que no son de temática cristiana) que ver estos días:

NETFLIX

1.- The Lost Daughter

Leda (Olivia Colman) está disfrutando de unas solitarias vacaciones junto al mar cuando pronto se ve atrapada por la relación de una joven madre con hija en la playa.

Perturbada por el comportamiento de esa enorme familia que llega a la playa, Leda pronto se ve abrumada por la nostalgia y el terror, recordando sus propios días de maternidad temprana.

Pronto se sorprende al enfrentar las decisiones poco convencionales que tomó cuando era una madre joven, y comienza finalmente a enfrentar las consecuencias. Basada en una novela de Elena Ferrante, la actuación de Colman le valió la nominación para Mejor Actriz en los Premios Óscar 2022.

2.- Munich: Edge of War

Basada en el bestseller internacional de Robert Harris. En el otoño de 1938, Europa está al borde de la guerra. Adolf Hitler se prepara para invadir Checoslovaquia, y el gobierno de Neville Chamberlain busca una solución pacífica a la desesperada.

En ese ambiente tan tenso, el funcionario británico Hugh Legat y el diplomático alemán Paul von Hartmann van a Múnich para asistir a la Conferencia de Emergencia. Mientras empiezan las negociaciones, estos dos viejos amigos se ven envueltos en el centro de una red de subterfugios políticos y un peligro muy real. Ante la atenta mirada del mundo, ¿podrán evitar la guerra? Y, si es así, ¿a qué precio?

3.- Uncut Gems (Diamantes en Bruto)

Diamantes en bruto (Uncut Gems) no es para los débiles de corazón. El drama de los hermanos Safdie sobre un joyero adicto al juego es un viaje implacablemente intenso y de alto estrés a través del mundo del juego de alto riesgo.

Howard Ratner (Adam Sandler) es un joyero carismático de la ciudad de Nueva York que siempre está buscando el próximo gran puntaje. Cuando la estrella de la NBA, Kevin Garnett, se interesa por la adquisición de alto valor más reciente de Howard, creyendo que le traerá suerte, Sandler hace una serie de apuestas de alto riesgo que podrían conducir a la ganancia inesperada de su vida.

AMAZON PRIME

4.- Una cita con el pasado

Intriga y suspense nos esperan en esta película protagonizada por Chris Pine y Thandiwe Newton, estrenada en exclusiva en Amazon Prime Video.

La historia sigue a un veterano agente de la CIA que es contratado para descubrir quién es el topo en la organización que ha provocado la muerte de más de 100 personas por culpa de una información filtrada.

En esa investigación se reencuentra con su antigua colega y ex amante, con la que tendrá que hacer memoria en busca de respuestas.

5.- Nunca, casi, nunca, siempre

Una de las mejores películas de 2020, "Nunca, casi nunca, a veces, siempre" es una demoledora historia sobre el aborto. Premiada en los festivales de Berlín, San Sebastián y Sundance, la película de Eliza Hittman sigue a una callada adolescente que trabaja en un supermercado y que se ve obligada a viajar hasta Nueva York para terminar su embarazo sin el conocimiento de sus padres.

Con la única ayuda de su prima, también adolescente, ambas navegan la ciudad en busca de una alternativa.

6.- El Sustituto

Basado en hechos reales, este thriller español ambientado en el año 1982 te va a sorprender. Sigue a un joven policía curtido en los barrios más duros de Madrid que acepta un destino en un pueblo en la costa para ganar algo de tranquilidad.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad: allí, se verá envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir, y le llevará a una comunidad de ancianos nazis, reclamados por muchos países por crímenes contra la humanidad.

APPLE TV

7.- La Tragedia de McBeth

El Macbeth de Shakespeare se ha contado muchas veces en el escenario y en el cine y, sin embargo, la nueva adaptación de Joel Coen todavía nos parece necesaria. Con Denzel Washington en el papel principal del insaciable rey escocés, este Macbeth arenoso y sumamente oscuro ofrece un tono y un estilo cinematográficos que se adaptan a las raíces sumamente sombrías de la obra.

DISNEY PLUS

8.- Turning Red

La más reciente película de Pixar sigue a Mei Lee, una niña de trece años segura de sí misma que quiere ser una hija obediente pero que se ve atrapada en el caos de la adolescencia. Sin embargo, su familia también tiene un pequeño y divertido secreto que hará las cosas más difíciles. Cada vez que ella siente una emoción muy fuerte, se convierte en un panda rojo gigante.

9.- Better Nate than ever

Un frustrado niño de 13 años con sueños de Broadway se dirige a la ciudad de Nueva York con su mejor amigo en esta comedia musical sobre la adolescencia que combina mucho humor, corazón y momentos dignos de canto. Rueby Wood interpreta a Nate Foster, con Lisa Kudrow interpretando a su tía separada que se mudó a la Gran Manzana siguiendo sus propios sueños teatrales algunos años antes.

HULU

10.- Mass

Un sombrío tour de force de Jason Isaacs, Martha Plimpton, Reed Birney y Ann Dowd, Mass es una conversación simple y privada entre dos grupos de padres cuyas vidas fueron destrozadas por una tragedia indescriptible.

Con la esperanza de seguir adelante, las dos parejas profundizan en su viaje de dolor, de ira y aceptación.