Stefano y Santa, una relación “tiktoker” que saca millones de sonrisas

Shaddai Eves

shaddai.eves@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La relación de Santa y Stefano no es normal. Salta lo convencional y va más allá de lo que se ve entre una doméstica y su empleador. Son mejores amigos, son familia, y esto se nota en TikTok y en lo que verdaderamente cuenta en un ser humano: la vida real, algo que quedó evidenciado durante una entrevista con reporteros de LISTÍN DIARIO.

Usualmente, a Santa Muñoz Brand se le ve en los audiovisuales aprendiendo a hacer tareas nuevas o teniendo nuevas aventuras, haciendo sátiras sobre su ocupación, emitiendo críticas y opiniones divertidas de algunos temas tendencia y haciendo humor de sí misma. Todo esto acompañada de Stefano, quien se encarga de idear cada ocurrencia que se publicará en la famosa red social.

Pero no solo son ellos dos. Stefano Da Cunha es un ciudadano estadounidense que llegó a vivir a La Romana (Este de República Dominicana), hace unos años, acompañado de su mamá Roslyn, su abuela Tita (quien sufre de Alzheimer). Aquí empezaron los videos que alcanzan millones de reproducciones y llevan alegría a un sinnúmero de dominicanos y extranjeros.

Recientemente, Stefano se vino a vivir a la Ciudad Colonial y con él se trajo a Santa para que le asista en las tareas del hogar, pero también para que con su personalidad bromista, carismática y alegre que la caracteriza, sea parte del contenido digital que ofrece Stefano desde que ella inició las labores en su casa hace casi dos años.

¿De dónde salen los videos?

El joven de 27 años, quien se describe como un apasionado de la vida, al que le encantan las aventuras, que siempre quiere probar cosas nuevas y cumplir metas cuenta que todo empezó como un hobbie y un “relajo” en cuarentena, sin embargo, hoy eso le ha abierto la puerta para colaborar con marcas y se ha convertido en su trabajo de cabecera.

De niño, el influencer narra que más allá del fútbol, deporte que solía practicar, le gustaba manipular cámaras fotográficas y siente que de alguna manera eso influyó en lo que hace para TikTok.

“Me gustaban mucho las cámaras. Desde una edad muy temprana me encantaba siempre grabar cosas, grabar memorias, experiencias, así que yo me imagino que fue por ahí que empezó todo conmigo y este mundo”, explica el creador de contenido.

Precisamente eso es lo que ocurre con los videos que tanto les gustan a las personas que lo siguen, explica Stefano. “Son vivencias que ocurren en el momento y tuve la suerte de poder grabarlas”, dice.

“Neni”, como le dice cariñosamente su hermano desde que tenía unos 4 años más o menos, aunque nació en Miami, EE.UU. y vivió en Brasil durante un tiempo, siempre se ha sentido atado al país por su belleza, la calidad de las personas que lo hacen sentir como familia y su raíz materna.

“Cuando a mí me preguntan de dónde soy, yo digo que soy dominicano, porque es con este país que yo me siento identificado. Me gusta todo de aquí, sus lugares, las playas, pero también las personas que se encuentran aquí. Yo siento que este es un país muy alegre, cada vez que voy a un sitio nuevo, como aquí Santo Domingo, La Romana, donde sea, yo siempre siento que estoy en familia…”, dijo con un rostro contento.

Santa: Una doméstica del siglo XXI

Santa es de Yamasá, provincia Monte Plata, donde también la conocen como “Denia”.

Llegó a la vivienda de Stefano durante la pandemia (2020) por recomendación de un cuñado y se ha convertido en parte de la familia, de acuerdo a Stefano.

“Santa ya es parte de la familia, fuera de ser una persona muy alegre y que contagia esa alegría, también es una persona en la que yo puedo confiar. También la considero como mi mejor amiga (…) Yo sé que cualquier cosa, yo le puedo decir y ella me dará los mejores consejos posibles… Yo sé que puedo contar con ella en literalmente todo”, apunta Stefano.

Santa relata que quería ser maestra, sin embargo, por dificultades no pudo realizar ese fin personal. Se quedó como doméstica y ya lleva18 años en el oficio.

Actualmente no tiene hijos y tiene un esposo que está en Yamasá.

Las ingeniosidades y la chispa de Santa, de 34 años, en el entorno virtual, la han posicionado como toda una doméstica del siglo XXI y se ha ganado el cariño de mujeres que desempeñan la misma labor y de los usuarios de TikTok en general, que la aman y preguntan siempre por ella.

Santa no es sólo un “personaje” como algunas personas podrían pensar, señalaba Stefano.

“Ella siempre ha sido una persona que sonríe mucho, alegre y eso es demasiado contagioso. La misma persona que ella es aquí, en los videos, es la persona que ella es día a día en la casa”, comentaba Stefano.

“Yo no sé por qué, yo me quiero poner como seria, pero no puedo. Como que la risa me ataca y yo no sé si son los nervios o ganas de reírme, pero estoy contenta siempre. Hay que ser contentos”, compartió Santa.

Stefano dijo que estar con Santa lo ha ayudado mucho personalmente, ya que es como tener una dosis de energía positiva siempre. “Su risa es muy contagiosa”, reiteró durante una entrevista con reporteros de LISTÍN DIARIO.

El equipo que hacen ambos sólo ha arrojado mensajes buenos.

“Hemos tenido suerte porque todas las interacciones que hemos tenido siempre son positivas”, comenta Santa.

Su abuela Tita: La estrella en sus videos

Josefina Mercedes Cabrera, mejor conocida como Tita (abuela), es la razón de ser de los videos de Stefano.

La sinergia que forma el uno con el otro en los audiovisuales es lo que mantiene a los usuarios que siguen a Neni cautivos, llenos de alegría y mucha risa.

A sus 93 años de edad, Tita tiene ocurrencias juveniles y de variadas temáticas buenas y jocosas.

Desde hace un año y medio ya no es muy común verla actuar en los videos, y es que, en la actualidad Tita se encuentra afectada por el Alzheimer, un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas.

Las personas con Alzheimer también experimentan cambios en la conducta y la personalidad.

“A veces cuando yo voy para la casa puede ser que esté lúcida y sepa quién yo soy, pero muchas veces puede ser que no. Eso me hace sentir horrible. La enfermedad se ha desarrollado bastante, pero dentro de todo ella está estable”, expresa el tiktoker.

Y agrega en un tono melancólico: “Verla como está hoy me duele mucho, pero de todo esto me llevo que tuve la suerte de poder compartir tantos años, tanto con ella y le doy gracias a Dios porque tengo una abuela como ella”.

Stefano y Tita han sido muy unidos. Para él, ella es su mundo y una de las referencias de su vida.

“Yo siento que la persona que yo soy hoy en día tiene mucho que ver con cómo ella me crio a mí, e incluso, la madre de mi mamá falleció cuando ella era muy joven y Tita la adoptó junto a sus cuatro hermanos…, Tita técnicamente no es mi abuela de sangre, pero desde toda mi vida la refiero como mi abuela”, revela.

De sus vivencias con ella, reseña que solían caminar religiosamente todos los días a la 5:00 de la tarde y que le encantaba salir con ella porque siempre la saludaban y la reconocían como “la estrella de los videos”.

“A mí me gustaba muchísimo caminar con ella, porque siempre la saludaban a ella, porque ella era la estrella de los videos… Y ella le daba la bendición a la gente, chulísimo…”, cuenta.

También destaca cómo la famosa canción “Sólo de mí”, del artista Bad Bunny, adquirió una connotación diferente cuando se convirtió en la balada de amor de ambos.

“El coro de la canción Sólo de mí, la cantábamos tanto que hoy en día hasta cuando no está lucida, no me reconoce o algo, tú le puedes cantar el verso de la canción: “No me vuelvas a decir…”, y de la nada te dice: Bebé”, dice entre risas mientras la recuerda.

“Esa canción tiene mucho significado para mí”, añade.

Asimismo, cuenta que Tita vivió 20 años en Miami y en todo tiempo solo aprendió a decir Ia frase “I love you” y se volvió tan célebre que crearon una marca de ropa: I Loviu Shop.

Parte de los ingresos que recibe de I Loviu Shop están siendo donados al Hogar de Ancianos San Francisco de Asis.

Conectando con el que define como “su propósito”

Desde 2020, cuando ingresó a la aplicación, a la fecha, Stefano ha construido una comunidad de más de 4,4 millones de seguidores en TikTok y casi medio millón en Instagram.

Más allá de los significativos números que le regalan sus seguidores con las reproducciones de sus videos que sobrepasan los 5 millones de visualizaciones, esto lo que ha hecho es que conecte con lo que define como “su propósito en esta vida”.

“Lo que yo quiero que la gente se lleve viendo mis videos es una sonrisa. Si pude alegrar aunque sea a una persona con eso ya estoy contento”, expresa para extractar un poco de ese propósito.

“Seguí mi corazón y lo que me apasiona”, agrega para complementar.

Explicó que cuando vivía en los EE.UU. en su trabajo le iba muy bien, no obstante, nunca se sintió con un propósito.

“Aunque ahora tamo´ en la Zona Colonial, por ejemplo, en una casita bien chiquita, yo siento que nunca he estado tan contento como ahora, ya que estoy siguiendo lo que me apasiona. Siento que estoy siendo yo por primera vez, siento que he encontrado ese propósito”, revela.

Consejo dirigido a los jóvenes

Al finalizar la entrevista con reporteros LISTIN DIARIO, Stefano dejó un consejo a los jóvenes: “Aunque suene cliché, el consejo que le daría a cualquier joven sería que lo más importante es ser tú mismo, no hay una persona más tú que tú en este mundo, esa es tu mayor ventaja”.

Sus próximos proyectos

Por otro lado, sobre sus próximos proyectos aseguró que seguirá haciendo contenido Redes Sociales como lo hace todos los días con Santa, su madre Roslyn y su familia.

Además, hace un mes lanzó la compañía ZYNC junto a su mejor amigo, dedicada a producir videos y también de Redes Sociales y dijo que quiere enfocarse en ese emprendimiento.