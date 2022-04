“Cara a cara con la muerte”, así estuvo el humorista Félix Peña tras explotarle apéndice

Jhangeily Durán

Santo Domingo, DR

El comediante dominicano Félix Peña fue hospitalizado el pasado miércoles en Estados Unidos, por lo que parecía ser “un simple dolor de estómago” y que los médicos determinaron que se trataba de una “obstrucción intestinal”.

Sin embargo, a través de un video realizado por Gabriel Peña y Monchi Capellán, hijo y sobrino del humorista respectivamente, se explicó a detalle la razón por la que tuvieron que someterlo a cirugía.

“Luego de varios estudios realizados y notar que se le estaba inflando la barriga, lo sometieron a cirugía y se dan cuenta que hay una infección, pues continuando con la búsqueda encontraron el apéndice explotado dentro de él”, contó Capellán, quien se encontraba en el centro de salud que ingresaron a Félix.

Los familiares explicaron que el galeno a cargo de la intervención quirúrgica les confesó que “pocos sobreviven a una cirugía así”.

Asimismo, el audiovisual se compartió a través del canal de YouTube del comediante debido a que luego de concluir los efectos de la anestesia despertó y le pidió a su hijo que realizará un video detallando su situación de salud.

“Papi me dijo que necesitaba que yo hiciera un video explicando qué es lo que está pasando y yo le dije ‘papi no me siento bien, estoy cansado, no he dormido desde que te ingresaron. Pero de todas formas quisimos hacer este video”, expresó su hijo.

Gabriel Peña y Monchi Capellán dijeron “estar seguros” que desde que concluya el ingreso hospitalario, el también conocido como “La Tata”, realizará un video contando su experiencia la cual nombraron “cara a cara con la muerte”.