El Alfa, el "Sansón urbano" que se llena de "Sabiduría" en su nuevo disco

Jhangeily Duràn

Santo Domingo, RD

Como un "Sansón urbano", el exponente dominicano El Alfa exhibió la noche del jueves una larga cabellera, generando que los presentes en el encuentro de prensa para presentar su nuevo disco concentrarán sus miradas en su figura, bromearan y tomaran más confianza para interactuar con él.

“Sabiduría” es el título que ‘El Alfa el jefe’ colocó a su cuarta producción discográfica que contiene un amplio repertorio de canciones donde se incluyen colaboraciones con artistas nacionales e internacionales.

El álbum “Sabiduría” recibe su nombre por el mismo significado de la palabra, siendo esta una característica principal de la carrera artística de El Alfa, esa que le ha permitido tomar las mejores decisiones a lo largo del tiempo, permitiéndole escalar en su trayectoria.

La cita se dio en el Hotel Embajador donde el intérprete de “La Mamá de la mamá” presentó sus nuevas 14 canciones en un encuentro en el que compartió con los miembros de la prensa y los urbanos más familiarizados con el dembowsero.

“Esto de hacer mi cuarto álbum es algo que me da satisfacción personal porque se trata de tu expresarle al mundo no tan solo tú madurez musical sino también como persona” dijo el urbano.

Además, agregó que cada título que decide colocarle a sus discos reflejan lo que atraviesa en ese momento.

“Al primero le puse Disciplina porque eso exigió de mí ese álbum, al segundo le puse El Hombre porque me identifico con él, al tercero le puse el Androide porque soy una persona que no duermo por el trabajo y a este le puse Sabiduría porque es lo que me tiene bien concentrado como padre, esposo e hijo”, detalló “El Jefe” con voz pasiva.

En ese sentido, en una pregunta realizada por un periodista de este diario, El Alfa confesó que “en pocos años” hará una pausa a la música y se enfocará en la paternidad.

“Yo necesito dedicarle tiempo a mis hijos, ellos se van a las ocho a la escuela, cuando yo estoy durmiendo y llegan a las dos, cuando ya me he ido al estudio y de ahí salgo a las cinco y media de la mañana, entonces necesito ser más papá y pronto haré una pausa”, declaró el apodado “El rey del dembow”.

En este nuevo lanzamiento se escuchará la madurez de la música urbana dominicana, se aprecian las jergas del país y como la música que se hace en la República se convierte en la “contentará del mundo”, según Emanuel Herrera Batista, nombre de pila del cantante.

El creador de “Sabiduría”, confesó que tardó tres meses en elaborar este nuevo álbum y que lo tenía listo hace “varias semanas”, pero estudió el mercado y determinó que el pasado jueves siete abril era el “momento Perfecto”.

+ El Alfa cumplió un sueño

Dentro del álbum “Legendaddy”, el último de la carrera artística de Daddy Yankee, se encuentra “Bombón”, una canción en colaboración con el oriundo de Herrera y el puertorriqueño que significó para El Alfa “un sueño cumplido”.

“Para mí fue un sueño, es él mi ídolo, he aprendido bastante de él ya que me dio la oportunidad y me dedico como una hora y media, dándome consejos, dándome amor, me puso la mano en el hombro y me dijo ‘estoy sorprendido por lo que has hecho’”, narró el urbano.

El también compositor y productor dijo que el “BigBoss” le confesó que fue de los que pensó que El Alfa “nunca llegaría al lugar que ha llegado”.