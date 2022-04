Alex Díaz homenajea a Johnny Pacheco en su nuevo disco

Santo Domingo, RD

Ha encontrado resonancia en la radio tropical dominicana "Tributo a Johnny Pacheco", un homenaje musical al maestro de la salsa, realizado por el percusionista Alex Díaz y Son de la Calle, radicados en Nueva York.

Haciendo un alto en su labor enfocada hacia el merengue-jazz, y dando un giro eminentemente bailable, los veteranos de la escena latina de la gran urbe, Díaz y su habitual colaborador, el saxofonista Iván Renta, han logrado convocar a otros músicos y vocalistas, igualmente atraídos por la obra de Pacheco, para abordar 10 temas representativos del repertorio del otrora líder y director de Fania All Stars.

Los productores radiales del genero salsa de Santo Domingo han valorado y acogido con entusiasmo esta producción, que también está disponible en las plataformas digitales, y cuenta con ideas del pianista boricua Papo Lucca -colaborador de Pacheco en varias álbumes-, e incluye, entre otros, los temas ‘Primoroso cantar’, ‘El agua de clavelito’, ‘Mi negra Mariana’ y ‘Dime si llegué a tiempo’, ahora en las voces de Santiago Moyano y Elías Romero, quienes además le imprimen su estilo a otros clásicos como ‘Cositas buenas’, ‘Perla fina’, ‘Salsa na má’ y al novedoso ‘Medley: Don Toribio, ‘El cigarrito’ y ‘Solo estoy’.

Entre virtuosismo, descargas e improvisaciones atractivas para el oyente y el bailador, los productores navegan a plenitud y propician la participación de músicos de diversos países, como el legendario trompetista panameño Víctor Paz, así como de Enrique Breton (bajo); Ramón Azor y Ray Díaz (percusión, bongoes, tambora, guiro); Jaime Gazu (trompeta de la Sonora Ponceña) y Steve Sandberg (piano).

Alex Díaz, premiado en el renglón “Mejor Percusionista” en The 39th Annual Jazz Station Awards por su labor en el álbum “Song Of No Regrets” de Eric Alexander, acumula la experiencia de haber sido parte de la orqueta de Tito Puente por más de dos décadas, y acompañado a Celia Cruz, Mario Bauza y los Afrocubans; a Chucho Valdés, José Fajardo, Xavier Cugat, The Dizzy Gillespie United Nation Orchestra, y otros. Con sus álbumes ‘Son de la Calle’, ‘The Bebop Boogaloo Kings’, ‘Blackjazz’, ‘Beyond 145th Street’ y ‘Merengue Orgánico’, ha contribuido a elevar el nivel de la música dominicana y el jazz latino.