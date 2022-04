Rapero Tory Lanez fue apresado nuevamente por el caso de Megan Thee Stallion

AP

Los Ángeles, EE.UU.

El rapero Tory Lanez fue encarcelado brevemente el martes después de que un juez dijera que había violado una orden de protección en un caso de agresión grave en el que está acusado de dispararle a la rapera Megan Thee Stallion en los pies.

Lanez, de 29 años, cuyo nombre legal es Daystar Peterson, fue esposado en un tribunal de Los Ángeles y llevado a la cárcel. Pagó la fianza y fue liberado varias horas después.

En la audiencia, el juez del Tribunal Superior, David Herriford, descubrió que Peterson había violado las órdenes de no contactar ni acosar a Megan y de no discutir las pruebas con terceros.

Si bien Peterson no contactó directamente a Megan, Herriford dijo que algunos de sus tuits parecían ser mensajes claros para ella, y le ordenó a Peterson que no la mencionara en ninguna red social.

El abogado de Peterson, Shawn Holley, dijo en la corte que no proporcionó información a un usuario de Twitter que publicó en febrero que no se encontró ADN de Peterson en el arma del caso.

En su argumento, Holley dijo que el tuit, ahora eliminado, no era del todo exacto. Ella dijo que una investigación mostró que había cuatro contribuyentes de ADN en la pistola, por lo que no es concluyente si se encontró el ADN de Peterson. Ella dijo que su ADN definitivamente no se encontró en el cargador del arma.

La fiscalía había pedido que la fianza de Peterson fuera revocada por completo o aumentada a $5 millones.

“Nos complace que el Tribunal haya rechazado esas solicitudes escandalosas”, dijo Holly en un correo electrónico después de la audiencia.

En cambio, el juez aumentó la fianza de $250,000 que pagó Peterson después de su arresto en 2020 a $350,000.

Se seleccionó una fecha de juicio en septiembre y se le dijo a Peterson que regresara para una audiencia en junio. Él se ha declarado no culpable.

Peterson, Megan y otros estaban en una camioneta en Hollywood Hills después de una fiesta el 12 de julio de 2020. Las autoridades alegan que él le disparó a los pies durante una discusión después de que ella salió.

Después de meses de especulaciones y publicidad en torno al incidente, Peterson fue acusado de delito grave de agresión en octubre de 2020, y en diciembre del año pasado un juez determinó que había pruebas suficientes para llevarlo a juicio.

Después de su arresto inicial, Peterson tuiteó que “la verdad saldrá a la luz”.

El rapero canadiense Tory Lanez ha tenido una exitosa racha de mixtapes y discos de sellos importantes desde que comenzó su carrera en 2009, con sus dos últimos álbumes alcanzando el top 10 en las listas de Billboard.

Megan Thee Stallion ya era una gran estrella prometedora en el momento del incidente y ha prosperado desde entonces. Ganó un Grammy al mejor artista nuevo en 2021 y tuvo sencillos en el puesto número 1 en el Billboard Hot 100 con su propia canción "Savage" con Beyoncé y como invitada en "WAP" de Cardi B.