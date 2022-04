Héctor Aníbal: hinchado de orgullo dominicano en película “The Lost City”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Héctor Aníbal Estrella no cabe en la ropa de la alegría. La emoción le brota al hablar de la experiencia vivida al ser parte del elenco de la película “The Lost City”, filmada en Samaná, al noreste del país, protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum y dirigida por los hermanos Adam y Aaron Nee.

La cinta es una comedia de acción y aventura, y el pasado fin de semana encabezó los cines de Estados Unidos y Canadá, destronando a “The Batman” del primer lugar.

En la historia, en la que además participan Brad Pitt, Bown Yan, Paty Harrison, Héctor interpreta a “Rafy”, mano derecha del personaje interpretado por Daniel Radcliffe, quien antes de comenzar la filmación de la escena, lo invitó a relajarse y a ensayar .

“Fue de mucho agrado porque yo soy el novato aquí, ellos son famosos, ganadores de Oscar y de grandes experiencias, y me hicieron sentir muy acogido en el elenco. Daniel fue muy profesional conmigo y siempre estuvo pendiente de todo para que nuestro diálogo saliera perfecto”, contó a LISTÍN DIARIO.

Hace dos semanas a Héctor se le vio desfilar por la alfombra roja, durante el estreno de la cinta en Hollywood, junto a todo el elenco de famosos intérpretes, en donde a él se le reconoció como el actor dominicano.

“Me hinchaba de orgullo cuando me nombraban como el actor dominicano, no solo por mí, sino porque llevamos doce años de la Ley de Cine y no solo hemos crecido con nuestros productos cinematográficos, sino también porque como país hemos crecido como una importante locación en la industria, que cuenta con gente especializada, estudios y una diversidad de locaciones que se prestan para todo tipo de película”, manifestó.

+ Excelente crew

El elenco estuvo filmando en el país durante tres meses, el año pasado, en medio de la pandemia, circunstancia que se sumó a lo duro del trabajo diario.

“Nosotros como “crew” dimos la talla porque se filmó una película con los inconvenientes de la pandemia, el protocolo y demás, y dimos la talla con una sonrisa, con buena onda, siempre dispuestos, se llevaron una gran impresión de los dominicanos y de nuestra profesionalidad, y es por eso que Sandra dijo que trabajar aquí le había restaurado la fe en la humanidad”.

Esta es la tercera película internacional y de gran presupuesto en la que Héctor Aníbal participa. De esta experiencia aprendió el respeto a su profesión y al trabajo de los demás.

“Vi cómo superestrellas de la actuación, ganadores de Oscar, con grandes trayectorias, se preparan perfectamente para las escenas, no importa lo pequeña que sean. Me llevo eso, el respeto a la profesión y a seguir firme en que el respeto al trabajo está por encima de la fama”, expresó.

Comparando las grandes productoras de películas con las nuestras, expuso que ellos manejan un gran presupuesto millonario en dólares que le permite desarrollar con más calma las ideas y los inconvenientes.

“En cambio nosotros trabajamos con un bajo presupuesto, pero eso nos ha preparado para responder rápido y trabajar en tiempo récord, quizás ese sea uno de los escollos del cine dominicano”, señaló.

+ La música

Sus inicios fueron en la música, grabando jingles para radio, desde los seis años de edad. Al terminar el colegio buscó cómo insertarse en un grupo musical y le hablaron de “Transfusión”, agrupación que armaba Rigoberto Zapata. Allí se convirtió en el vocalista.

La banda despegó con su estilo de reggae y contagió a toda la juventud de la época con temas como “Mujer mujer” y “Quiero salir contigo esta noche”.

Su amor por la música lo heredó de su madre, la exquisita artista Adalgisa Pantaleón, quien siempre le instruyó y vigiló en este mundo.

La actuación lo ha envuelto y la música ha quedado a un lado. “Me hace falta la música. No estoy completo sin la música”, replica. Junto a Pavel Núñez ha mirado varias ideas de cosas que desea hacer, pero que no ha podido concretar por falta de tiempo. “Pavel y yo somos prácticamente vecinos y siempre lo visito, y hemos visto qué podría hacer musicalmente, pero aún no he acordado nada”.

Durante la pandemia el artista sintió que el mundo se desmoronaba. El encierro le provocaba ataque de pánico que logró dominar cuando encontró en la fotografía el arte para canalizar su ansiedad. Fue un año y medio dedicado a hacer fotos y este 2022 espera exponer su trabajo.

“Fue una gran terapia, me ayudó a documentar cómo veo el mundo, con la fotografía uno ve las cosas desde otra perspectiva”, sosutuvo.

30 de carrera.

Este año Héctor Aníbal celebra 30 años de carrera y pretende festejar con sus amigos y admiradores de la música. Aún no tiene nada planificado, pero sí celebrará con algún concierto en donde no faltarán los éxitos de Transfusión y las canciones con las que creció.

“Mi madre es una persona muy querida y en mi casa siempre recibimos a artistas de toda clase. Siempre tuvimos gente de la música que me terminó influenciando y convirtiéndome en lo que actualmente soy”, narró.