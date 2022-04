En Santiago se comenta: Felucho Jiménez, siempre nos sorprende

Bélgica Suárez

Santiago, RD

La originalidad de Felucho Jiménez es increíble. Llegó al restaurante Pez Dorado con un toca CD, donde nos había invitado, al comunicador Atahualpa Ramírez y a mí, a almorzar.

Fuimos con mucho gusto, pues tenemos una amistad de mucho tiempo. Incluso, viene de cuando era secretario de Turismo, que nos invitó a Italia al tours del grupo Aventura por Europa.

Felucho realizó una buena gestión en Turismo, tiene un estilo muy de él. Por eso es tan interesante su conversación y su compañía, además de sus conocimientos y una gran cultura.

Mientras estábamos almorzando, colocó su toca CD sobre la mesa y nos deleitó con unas bellas canciones, interpretadas por grandes músicos dominicanos, increíble.

Estas piezas musicales son poemas de él, ahora convertidas en canciones. Me encantaron, para disfrutar de verdadera música. Son esos momentos los que se valoran en la vida.

En su propuesta, hay bolero, balada, salsa y otros géneros. Estas composiciones de Felucho no tienen desperdicios.

+ Pez Dorado

En el Pez Dorado se come bien y las atenciones de Jorgito Aodoo Ho exquisitas. Y la orientación de Felucho de un buen vino, es divino. Jiménez estuvo acompañado del ingeniero Radhames Domínguez, una especie de amigo y asistente a la vez.

Muy buena velada, junto Atahualpa, figura de la televisión de Santiago, conocedor de grandes temas. Lo que más me hace sentir bien es compartir con la gente fuera y dentro del poder, no importa que no tengan cargos, lo importante es la solidaridad y la amistad. Además Felucho en el gobierno o fuera es gran figura de este país.

+ Comentario

A propósito del Pez Dorado, estuve conversando con Jorgito con relación al horario del restaurante, como comenté en columnas pasadas, que ahora esté icónico lugar, con más de cincuenta años sirviendo la tradicional comida nacional e internacional, sin perder su sabor y calidad, solo estará abierto hasta las seis de la tarde y me dice que el Covid no ha pasado, que prefiere cuidarse, aunque mantiene todo el protocolo de lugar. Bueno, realmente hay que curarse en salud.

+ Miguel Franjul

Miguel Franjul, gran periodista maravilloso ser humano, con gran sentido de la amistad y la solidaridad, compañero excepcional de sus colegas periodistas, interesante compañero de viajes, periodista completo, conocedor de los cambios en el diarismo, a tal punto que ha convertido este periódico en un excelente referente, aun sabiendo que ya las noticias están en todas partes, ha puesto este diario que sea una fuente de grandes reportajes e investigaciones.

Franjul estuvo de cumpleaños y lo celebró muy bien con el lanzamiento de otro libro, “Las Nuevas Dimensiones del Periodismo”.

En la puesta en circulación de esta obra se dieron cita importantes personalidades de la vida social, empresarial y el apoyo del banco de Reservas en la persona de su administrador Samuel Pereyra. Allí, los nietos de Miguel aprovecharon el acto para cantarle cumpleaños feliz, Muy emotivo. ¡Felicidades! Hasta la próxima. Enhorabuena. Hasta la próxima.