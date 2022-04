Actor francés Alain Delon solicita la eutanasia

Redacción Entretenimiento

El actor francés Alain Delon sorprendió al mundo al solicitar la eutanasia después de haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares en 2019.

La noticia la dio su hijo Anthony, a quien el artista le pidió comience con los trámites para cumplir con su deseo de acabar con su vida. “Me pidió que organizara esto, sí”, confirmó el hijo de Delon al medio francés RTL.

El actor recordado por películas como “La piscina” o “El gatopardo”, ha solicitado el suicidio asistido en Suiza, país en el que reside y donde es legal.

A sus problemas físicos se sumó un acontecimiento que hizo que Delon perdiera la ilusión y el sentido de la vida: la muerte de su esposa Nathalie en 2021, quien luchó contra un cáncer de páncreas.

Tras hacerse pública la petición a su hijo, el actor, de 86 años, quiso despedirse en una carta: "Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".