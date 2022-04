Bachatero Alfred Martínez celebra posicionamiento de su tema “A pesar de todo”

Santo Domingo, RD

El cantante dominicano, radicado en la ciudad de Boston, Alfred Martínez se encuentra celebrando que su más reciente sencillo discográfico “A pesar de todo” se ha posicionado en los primeros lugares de las estaciones radiales del Cibao y ha conquistado en su canal de YouTube más cinco millones de reproducciones.

El tema, que cuenta con un audiovisual dirigido por Danny del Rosario grabado en la ciudad de Santiago, es una composición de vallenato que interpretan Alex Manga y José Romero.

El productor musical del sencillo “A pesar de todo” es Camilo Bencosme.

“Estoy muy entusiasmado con los logros que he tenido con esta bachata porque se ha posicionado en el gusto popular de los dominicano”, dijo en una comunicación el artista que estará de gira en Quisqueya en los próximos días.

Alfred expresó, además, que el poder lograr una buena canción, que conecte con el exigente público criollo, conlleva mucha pasión, dedicación y un duro trabajo.

“Pero no solo el tema ha sido aprobado en la radio si no que me llena de alegría poder ver que mi video en YouTube supera los 5 millones de views; eso para mi ya es un logro, el cual me hace sentir con más ganas de trabajar y dar más de mi”.

Dentro del repertorio de Alfred están los temas: “La Noticia" en el 2014. “Te Arrancare de Mi” y “Adicta”, canciones que entraron a la lista de los charts Billboard, además, de “Renunciando a ti”, entre otros.