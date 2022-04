Jim Carrey anuncia que se retira, pero… ¿podría volver?

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El afamado actor Jim Carrey anunció que se retira de la actuación, aunque dejó una puerta abierta para un posible regreso.

En una entrevista reciente con Kit Hoover de Access Hollywood como parte de su gira publicitaria de la película “Sonic 2”, Carrey declaró que se retira del mundo de la actuación y la comedia: “Me retiro, hablo en serio”, expresó.

Sin embargo, Carrey comentó que estaría dispuesto a participar únicamente en proyectos excepcionales, cuyas historias fueran "importantes para que la gente las viera".

El cómico, de 60 años, reconoció que existía la posibilidad de volver a participar en una película: "Depende, si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría seguir el camino, pero ahora me voy a tomar un descanso".

Justificó su decisión explicando que "me gusta mucho mi vida tranquila. Realmente me gusta pintar sobre un lienzo y adoro mi vida espiritual. Y esto es algo que, quizás, nunca escuches decir a otro famoso en el futuro, pero siento que tengo suficiente, que he hecho lo suficiente. Es suficiente".

El actor inició su carrera a la edad de 15 años en su país Natal y a los 20 se fue a vivir a Hollywood, donde se convirtió en uno de los cómicos más famosos.