Actores y anfitriones que formarán parte de los Grammy 2022

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Ya se sienten las ansias de la gran celebración de los Grammy 2022, el cual contará con diversas presentaciones de actores y artistas, siendo estas sus primeras presentaciones en la 64ª entrega anual de los premios que se realizará el próximo domingo tres de abril en el Grand Garden Arena de Las Vegas.

El productor Trevor Noah será uno de los anfitriones en los premios. Según la página oficial de la Academia de Grabación de los Estados Unidos, es la segunda vez que Noah participará como presentador en el gran evento.

Hasta ahora es el único que se ha confirmado a través de la plataforma, en la cual han indicado que la misma continuará actualizándose a medida que se anuncien artistas adicionales.

Dentro de la lista de intérpretes, se encuentra el ganador del Grammy Ben Platt, quien también está nominado este año a la Mejor Banda Sonora Compilada para Medios Visuales (Querido Evan Hansen).

La artista Billie Eilish, siete veces ganadora del Grammy, este año cuenta con siete nominaciones: Grabación del año ("Más feliz que nunca"), Álbum del año ("Más feliz que nunca”), Canción del año ("Más feliz que nunca"), Mejor interpretación pop solista ("Happier Than Ever"), Mejor álbum pop vocal (Happier Than Ever), Mejor video musical ("Happier Than Ever") y Mejor película musical (Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles).

La cantante y compositora Brandi Carlile, seis veces ganadora del GRAMMY, y nominada en esta 64ª edición a la Grabación del año ("Justo a tiempo"), Canción del año ("Justo a tiempo"), Canción del año ("A Beautiful Noise" con Alicia Keys), Mejor Actuación pop solista ("Justo a tiempo") y Mejor interpretación de raíces americanas ("Same Devil").

Los hermanos Osborne, quienes han recibido dos nominaciones al Grammy, esta entrega están nominados a Mejor Actuación Country de Dúo/Grupo ("Younger Me") y Mejor Álbum Country (Skeletons).

BTS el grupo surcoreano de la época, están nominados a mejor a actuación de Dúo/Grupo Pop ("Butter"), siendo esta su segunda nominación a los premios en sus 8 años de carrera artística.

También, el compositor y guitarrista, Chris Stapleton, cinco veces ganador del Grammy formará parte del gran evento. Este año, Stapleton tiene tres nominaciones incluyendo Mejor interpretación country solista ("Probablemente deberías irte"), Mejor canción country ("Cold") y Mejor álbum country (Empezar de nuevo).

Asimismo, la actriz Cynthia Erivo ganadora del Grammy, ha recibido previamente dos nominaciones e igualmente formará parte de los premios.

La banda de rock Foo Fighters, doce veces ganadores del Grammy, obtuvo tres nominaciones este año a Mejor Interpretación Rock ("Making A Fire"), Mejor Canción Rock ("Waiting On A War") y Mejor Álbum Rock (Medicine At Midnight).

Otros intérpretes

En otras participaciones que definirán el evento se encuentra la de la artista Her, cuatro veces ganadora del Grammy y con ocho nominaciones para este año.

El nominado anteriormente Jack Harlow tiene dos nominaciones este año por su trabajo en “Montero”, en las categorías de Mejor Interpretación de Rap Melódico y Álbum del Año.

También, Jon Batiste el principal nominado de este año, con 11 nominaciones.

Leslie Odom Jr., con dos nominaciones este año a Mejor compilación de banda sonora para medios visuales (One Night In Miami...) y Mejor canción escrita para medios visuales ("Speak Now [From One Night In Miami...]").

Además de los mencionados participarán los nominados Lil Nas X, Nas, Oliva Rodrigo y la actriz Rachel Anne Zegler.