Amara la Negra presenta al padre de sus gemelas

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

“Yo amanecí embarazada como la Virgen María”, fue lo que dijo Amara la Negra al momento de revelar que estaba en la dulce espera. Sin embargo, la artista por fin decidió presentar al padre de sus gemelas.

Se trata de Allan Mueses, un hombre dominicano que participó junto a ella en el reality “Love hip hop” y quien según sus redes sociales es experto en bienes raíces, incluso fue con él que la cantante inició en ese sector.

La intérprete de “Ay” publicó una fotografía abrazada junto al padre de sus niñas en la cuenta de Instagram de las bebés que aún no nacen. “Les presento a nuestra mami Amara la Negra y nuestro papi Allan Mueses”, dice la publicación.

Fue el pasado mes de noviembre que la cantante dominicana anunció que sería madre en una entrevista exclusiva con People en Español.

"En mi caso, yo amanecí embarazada como la Virgen María. Amanecí embarazada y eso es todo lo que yo me acuerdo", declaró a la revista.

Luego agregó: "Voy a ser madre soltera. Sé que mis bebés van a depender de mí".

Sobre el significado de ser padre, sostuvo que éste "no es el que engendra, es el que cría.

"En su momento, si Dios me da la bendición de conseguir al hombre correcto, que me apoye, que me acepte con mis hijos, pues amén, bien recibido. Pero me siento bendecida y estoy tan contenta que a mí hasta se me olvida eso [de ser madre soltera]. Estoy más enfocada en mis bebés", comentó.

Reveló que fue durante una de las grabaciones de Love & Hip Hop Miami (VH1), que descubrió el embarazo cuando acudió a realizarse una prueba tras sentir que algo no andaba bien con su salud.

“El instinto de mujer me dijo: Hazte una prueba de embarazo. Me hice mi prueba y salí positiva”, precisó Amara. “Estaba nerviosa. Lo primero que pensé fue en mis trabajos y en mis proyectos, decirle a mi mamá: ‘¡Mi vida va a cambiar!”.