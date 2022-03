Denzel Washington a Will Smith: "Ojo, en el momento más importante de tu vida es cuando llama a la puerta el demonio"

Redacción de entretenimiento

Santo Domingo, RD

En el renombrado momento en el que Will Smith abofeteó a Chris Rock también se le estaba reconociendo como el mejor actor por "El método Williams" y antes de dar su discurso en agradecimiento al galardón fueron a una pausa comercial en la cual Denzel Washington aprovechó para dirigirle unas palabras a Smith.

Según la página web “Vandal”, en las redes sociales circula un video filmado por los asistentes de producción del evento, en el Denzel se le acerca para “tranquilizar” a quien recibió el premio de Mejor Actor y le externa unas palabras.

Al momento de regresar de la pausa publicitaria, Smith confesó algunas de las palabras que tras vestidores le dirigió el actor de “El Justiciero”.

“Denzel Washington me lo acaba de decir. 'Ojo, en el momento más importante de tu vida es cuando llama a la puerta el demonio", comentaba el galardonado actor mientras pedía disculpas. "La vida imita el arte y me volví un padre loco, como mi personaje. Espero que la Academia me invite de nuevo", concluía Smith.

Bofetada a Chris Rock

Todo se desarrollaba según lo planeado hasta que el humorista Chris Rock subió al escenario para presentar el Óscar al mejor documental. Hizo un par de chistes y después uno sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, quien sufre alopecia.

De repente, Will Smith subió al escenario y le pegó en la cara. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu p*ta boca!", soltó de vuelta en su asiento. La cadena ABC cortó el sonido.