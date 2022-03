La Academia se pronuncia en contra de la agresión de Will Smith

La Academia de Hollywood dio a conocer su postura sobre la bofetada que le externó el actor Will Smith a Chris Rock en medio de la 94ª entrega de los premios Oscar.

Una vez culminada la celebración al considerado el “séptimo arte de mundo”, fue a través de su cuenta de Twitter que la entidad publicó su mensaje en contra de la agresión ocurrida por el comediante.

“La academia no aprueba la violencia de ninguna forma”, eran las primeras líneas del tweet publicado por “The Academy”.

Muchas personas alrededor del mundo compartieron en sus rede sociales su parecer sobre el tema y algunos interpretaron que solo se trataba de una broma entre los famosos.

Sin embargo, con el tweet de la organización la balanza se inclina hacia aquellos que si están seguros de que lo ocurrido fue una realidad.

¿Por qué la bofetada?

Rock había salido al escenario del Dolby Theater para presentar el Oscar al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.

Smith se levantó de su asiento y subió al escenario para pegar una bofetada a Rock. Aunque pareció un golpe simulado, el público enmudeció y el hecho de que el actor continuara increpando al presentador al volver a su asiento sembró aún más dudas.

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó Smith desde su asiento ante el desconcierto generalizado.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.