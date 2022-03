Cantantes dominicanos "reviven" gracias a una canción

Ramón Almánzar

Santo Domingo, RD

Hay canciones interpretadas por dominicanos que lograron la magia de revivir carreras (casos: Miriam Cruz, El Jeffrey y varios más). También de sacar del anonimato a otros (el Sultán del Este o Raquel Arias, por ejemplo). O simplemente reposicionar voces en el gusto popular, incluso a algunos ya fallecidos como Yóskar Sarante.

Quizás una bachata de Yoskar no haya sido tan popular en vida como el lázaro inmortal "Amor a medio tiempo", que desde hace más de un año desempolva sentimientos de miles de dominicanos. El tema fue grabado por él 26 años atrás.

Por alguna razón, no determinada, la canción comenzó a colarse en la radio y en las plataformas digitales que difunden bachata y no hay colmadón o lugar de diversión en el país que no suene este tema que cantó Yoskar Sarante.

Solo en el canal de Youtube del bachatero dominicano, visto por Listín Diario, "Amor a medio tiempo" tiene más de 24 millones de visualizaciones desde que fue publicado en 2017.

José Manuel “El Sultán” es otro bachatero que logró un reposicionamiento a partir del tema "Elizabeth", que dominó en el 2018.

Según datos registrados por YouTube la composición fue publicada hace 11 años, pero inexplicablemente a mediados del 2018 fue cuando logró posicionarse y convertirse en la reina musical.

Un caso a analizar es el del legendario Ramón Torres, quien desde hace varios años es uno de los bachateros que más se escucha en barrios y campos dominicanos, con temas como “Tus cartas llegan”, “Lamento de amor”, “Las estrellas brillarán”, “I Don’t Speak Spanish”, “Lo que pasó pasó”, “Chica salvaje”, “Máquina” y otros.

Como "El Sultán", la merenguera típica Raquel Arias también salió del anonimato gracias a un tema. "¿Por qué te fuiste dulce amor?", en su caso.

El jaleo de “¿Por qué te fuiste dulce amor?” fue el que más polvo sacó y gastó más suelas de zapatos en las pistas de baile de República Dominicana durante el 2016.

Alrededor de este merengue típico hay una historia agridulce que envuelve a dos merengueras: Raquel Arias y María Díaz.

Hace 22 años Raquel Arias y su hermano Daniel escribieron y grabaron el tema y de manera espontánea, sin pagar payola, se colocó en el número 1 de difusión en el país durante el 2016.

Cuando se grabó el merengue típico pasó desapercibido hasta que en enero de 2016 el pueblo lo desempolvó y lo colocó en el gusto popular, pero con un pequeño detalle: su cantante original, Raquel Arias, ya no lo interpretaba con las letras originales en vivo porque se había convertido al Evangelio y lo consideraba un tema mundano.

A esto se añade que su colega María Díaz le hizo una copia y lo tenía como su novedad dentro de sus fiestas y presentaciones en televisión, generándose entre ambas merengueras típicas una fricción mediática alimentada por chismes y comentarios de terceros.

Miriam Cruz, El Jeffrey, Rubby Pérez, Cherito, Los Hermanos Rosario, Toño Rosario, grupo Ilegales, Omega, Manny Cruz y Wason Brazobán, entre otros, han visto resurgir su pegada mediática en varios momentos de sus carreras.

Hace justo 11 años, "Cosa de él”, original de la mexicana Graciela Beltrán, le devolvió estelaridad a Miriam Cruz.

Para la merenguera dominicana fue obra de Dios y desde ese año, 2011, confiaba de que éste era el momento perfecto, el que esperaba, para iniciar un plan de trabajo que hoy la mantiene activa. De hecho, su nuevo merengue, "Tú ganas", tiene indicios de éxito.

Miriam tenía “Cosa de él” en carpeta desde 2007 cuando el radiodifusor vegano Gabriel Grullón se lo ofreció.

“Se lo entregué a Henry Jiménez y fui pagando los arreglos poquito a poquito, hasta que un día le dije que me lo entregara, lo demás es historia”, contó a Listín Diario en 2021.

Rubby Pérez ha tenido dos de sus muchos momentos estelares qe le marcaron su carrera artística. En 1997 cuando pegó "Tú vas a volar" y en 2004 "Perro ajeno".

Hace casi dos décadas cuando El Jeffrey decidió regresar al país tras vivir en Nueva York pocos creían que tendría el resultado que logró. Y fue a raíz del tema "Mi tierra", que Nino Bravo popularizó antes de morir en 1973, y que posicionó al merenguero dominicano, que "le robó el show a otros colegas ya establecidos en ese momento de pegada (2004 y años posteriores).

“Mi tierra tiene palmeras, como la tierra ...”, reza el estribillo de este clásico tema que El Jeffrey adaptó al merengue con la suerte de que hizo conexión con el público y logró su propósito: llegar a su tierra y pegar en la radio.

Un caso parecido, de regreso al país, fue del ya fallecido merenguero Cherito (1968-2019), quien en 2009 inició una segunda etapa de su carrera artística. "Ella quiere un pedazo" fue su carta de presentación y que Listín Diario anotó que había roto con el merengue clásico que este artista estaba acostumbrado a hacer, para dejarse influenciar por el movimiento urbano que ya mantenía supremacía.

Otro más: Manny Cruz. A los 14 años se fue a residir en Estados Unidos y regresó a su tierra natal diez años después para iniciar su sueño artístico.

Tras pasar por Rikarena, Grupo Ilegales (y fue promotor de Rita Indiana) se embarcó en su propio proyecto.

“Pasé momentos de muchas vicisitudes, he hecho mi fila, una fila muy larga de 2007 para acá, y yo creo que todo eso me ha enseñado a valorar más cada peldaño que subo, cada canción que lanzo y veo cómo la gente lo acepta”, ha dicho.

El merengue "Sabes enamorarme" le puso el corazón a latir desde hace tres años a otro ritmo. Su vigencia está a los ojos de todos.

Hay temas que renuevan energías en carreras que están en un punto bajo, como es el caso de "Chucuchá", en voz de Vladimir Dotel/Ilegales, quien en 2013 recibió este soplo para continuar vigencia en el gusto de los seguidores de la música urbana.

Lo mismo pasó con artistas o grupos establecidos como Los Hermanos Rosario, Toño Rosario y Omega.

Los Rosario ganaron "merengue del año" en 2016 con "Nuevecita de caja", mientras Toño colocó “Dale vieja dale” en el puesto número uno entre los temas del género tropical en 2017.

Hace 10 años a Omega El Fuerte la vida le sonrió al retumbar su mambo en "Tú si quieres, tú no quieres". Luego de otra baja, volvió a la estelaridad en 2020 al convertirse en tendencia en la red social TikTok con su canción “Pegao” ("Me miró y la miré") y decenas de famosos se unieron al challenge de este tema.

El cantante y actor estadounidense de los Jonas Brothers, Joe Jonas, y el actor español Mario Casas son de los que se unieron al reto de “Me miró y la miré”.

En la música pop o romántica pudieran nombrarse a Techy Fatule y a Wason Brazobán. A él "La mujer que a mí me gusta" lo colocó en el mismo centro del corazón de una fanaticada que desde entonces está más fiel que nunca.