Jessica Chastain, de las más madrugadoras en la alfombra roja de los Óscar

Efe

Jessica Chastain fue este domingo una de las más madrugadoras en la alfombra roja de la 94 edición de los Óscar y llegó con un vestido muy ochentero en malva y dorado con el que hizo un guiño a su personaje Tammy Faye, por el que está nominada a mejor actriz.



Tras las dos ediciones marcadas por la pandemia, los nominados e invitados a esta nueva edición de la fiesta del cine fueron conscientes de que esta prestigiosa alfombra exige brillo y así con las cosas bien claras llegó Chastain al Dolby.



Nominada al Oscar por su trabajo en "The Eyes of Tammy Faye", la actriz californiana llegó de las primeras a la alfombra roja con un vestido de Gucci con una vistosa estética ochentera en malva y dorado.



Los Óscar recuperan en esta edición el teatro Dolby de Los Ángeles, donde regresó la vieja normalidad y el glamour volvió a una espectacular alfombra roja marcada hasta ahora por las tendencias ochenteras, como también demostró Lupita Nyong'o, con un vestido dorado de Prada.



Y también entre los hombres toques atrevidos, como el esmoquin rosa del colombiano Sebatsián Yatra.



Con vestido de cuello alto y manga larga tornasolado de Stella McCartney apareció Jamie Leee Curtis en la alfombra roja. La actriz portaba en la mano un lazo azul a favor de los refugiados en todo el mundo.



La cantante y actriz Vanessa Hudgens, que participa en la película nominada a mejor montaje y mejor actor "tick, tick...Boom!, llegó con un vestido de corte columna de Michael Kors y una importante gargantilla de esmeraldas y brillantes.



Otra de las primeras en pisar la alfombra roja fue Sofía Carson, con un teatral vestido de tul negro de Giambattista Valli y después Lily James, protagonista de la serie "Pam & Tommy", que se decantó por un diseño de encaje rosa bebé de Atelier Versace.



Una gama cromática que también eligió la actriz Demi Singleton, de 15 años, que interpreta a Serena Williams en "King Richard".



Elegante y sutil resultó la noruega Renate Reinsve, protagonista de "The Worst Person in the World" con un modelo negro y beige de Louis Vuitton, al igual que Naomi Scott con un vestido monacal morado con vistosos bordados en el pecho.



Por primera vez en los 94 años de los Óscar, tres mujeres, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, serán las encargadas de conducir la y poner humor a la gala totalmente presencial, a la que asisten unos 2.500 invitados.