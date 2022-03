Young Musician of the Caribbean Award, Incentivo para los jóvenes estudiantes de música del Caribe

Pachico Tejada

Santo Domingo, RD

La noche de este sábado 26 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde, el Teatro Nacional recibirá a los nueve finalistas que concursarán en el Young Musician of the Caribbean.

Los jóvenes instrumentistas de República Dominicana, Haití, Puerto Rico e Islas Caimán, ofrecerán el Concierto Final, para optar a tres premios, que consisten en estudios en instituciones de Gran Bretaña, en esta iniciativa que supone un empujón para el futuro de las respectivas carreras de estos estudiantes.

La alianza entre la BritchamDR, la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres (ABRSM) y la Universidad de Bangor de Gales, ha hecho posible este concurso.

“Esto sirve como una plataforma perfecta para que estos jóvenes puedan ser vistos y escuchados, y que puedan obtener posibilidades de estudios”, ha explicado Mía Vidal, representante de la ABRSM en República Dominicana.

Vidal ofreció estas declaraciones en visita a LISTÍN DIARIO, acompañada por Mari Pili Díaz, Coordinadora del Comité de Relaciones Institucionales de BritchamDR, y Lourdes Bonnelly, miembro del Comité de Relaciones Institucionales, el cual organiza la premiación.

Detalles del concurso

Los finalistas de la categoría Senior son Juliette Flaquer, Joshua Reyes y Juan Henríquez (RD); en la Senior participan Dequan Smith (Islas Caimán); Johan Reyes y Davidson Reyes (RD); en la Joven Profesional Duverly Jacques (Haití), Rafael Méndez (RD)y Danira Rodríguez (Puerto Rico).

David Watkin, Iwan Llewelyn-Jones y Claire Wickes, tres destacados músicos británicos, integra el jurado que escogerá a los tres ganadores, en las categorías Junior, Senior y Joven Profesional, quienes tendrán como premio la participación en campamentos de verano musical en el Reino Unido.

“Hay un montón de instituciones educativas que pueden albergar estudiantes de la zona del Caribe, o que podemos promover intercambios”, asegura Díaz de Rodríguez, y que la Britcham sirve en este concurso como un enlace entre entidades británicas y dominicanas.

Este premio cuenta con el respaldo del pianista dominicano Michel Camilo, el chelista británico Sheku Kanneh-Mason. “Es una gran alegría para mí que se esté realizando la competencia para seleccionar a un talentoso músico del Caribe en nuestro país”, expresó Camilo. Asimismo, Mason alabó la iniciativa.



Clases Magistrales

Además del concurso, se han organizado una serie de clases magistrales, que iniciaron con la violinista dominicana Aisha Syed, y que tuvo lugar el pasado 7 de marzo. En su conferencia magistral vía Zoom, “De la práctica al escenario”, participaron jóvenes músicos del Caribe y otras latitudes interesados en las técnicas de ensayo y preparación de esta intérprete de fama mundial.

Hoy viernes, David Watkin, Iwan Llewelyn-Jones y Claire Wickes, tres destacados músicos británicos, impartirán Master Classes de instrumentos de cuerdas, piano y vientos-madera, respectivamente, coordinadas por la Fundación Amigos del Teatro Nacional y la Fundación Sinfonía, con el apoyo de la Embajada de la República Dominicana en Reino Unido.

Las clases magistrales serán impartidas en las salas Aída Bonnelly y la sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica Nacional, ambas en el Teatro Nacional Eduardo Brito, y en la sede de la Fundación Sinfonía, en modalidad presencial con un reducido número de participantes, y vía Zoom para el exterior.

Cuenta además con el valioso apoyo de la Embajada Británica del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, The Doughty Family Foundation, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Juventud, el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Royal Conservatoire of Scotland y la Fundación Music for Life.