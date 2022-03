Coldplay: Música y ecología que van de la mano

Pachico Tejada

Santo Domingo, RD

Más allá de su música, de las letras de sus canciones y de la sensorial experiencia de disfrutar en vivo del concierto “Music of The Spheres”, de la banda británica Coldplay, ellos tienen otras intenciones.

En este primer encuentro con su público dominicano, la noche de este martes en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, componentes del grupo, buscan hacer de este un mundo mejor y lograr un cambio de actitud en sus seguidores, en cuanto al cuidado de medio ambiente.

Es por esto, que previo al despliegue musical y de los impresionantes efectos visuales que dispensaron durante poco más de dos horas de concierto, la audiencia pudo apreciar un cortometraje que intenta hacer conciencia sobre el uso del plástico y la limpieza de los mares. Por ello no fue extraño que realizaran una jornada de reforestación en el Parque Ecológico de Nigua, en San Cristóbal, previo a su presentación, que inició con la canción principal de la película “E.T”., de 1982.

La banda, que apoya al movimiento Amnistía Internacional, lleva en ese sentido, un camino que los acerca a otros colegas del mundo del rock que en el pasado han hecho este tipo de aporte, verbigracia, Sting, en la defensa de la Amazonía, o The Beatles, gran influencia de Coldplay, en su llamado a la paz. Unas ideas, presentes sobre todo en la discografía en solitario de George Harrison y John Lennon.

Esta línea de pensamiento coincide con la estética visual usada por Coldplay, colorida, inclusiva, y que le da una imagen a la banda que la aleja de la oscuridad que tienen otras válidas propuestas del rock and roll. “Music of The Spheres” fue un espectáculo sensorial, que la agrupación londinense tuvo siempre la intención de que fuera disfrutado al máximo.

Es por ello que uno de los momentos más especiales, de tantos instantes memorables del concierto, fue cuando Chris Martin pidió a los presentes que dejaran de usar los teléfonos celulares, por lo menos en la canción que estaban interpretando y que la no la grabaran y que solo disfrutaran el momento, algo que hizo todo el público.