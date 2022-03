Eduardo Yáñez confiesa que fue víctima de abuso en “incontables ocasiones”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor mexicano Eduardo Yáñez también fue perjudicado por el abuso, aunque no especificó el tipo de exceso que sufrió, sí dejó claro que él también ha sido víctima de abusos en “incontables ocasiones''.

La confesión la hizo al opinar sobre el connotado caso de la actriz Sasha Sokol y el productor Luis de Llano, el que ha conmocionado a todo México y da cuenta que Sasha tuvo una relación amorosa con el famoso productor cuando esta era menor de edad y pertenecía al grupo Timbiriche, que Luis de Llano dirigía.

El controversial actor expuso que no le interesa andar contándole a la gente sobre esta situación y prefiere resolver por sí mismo este tipo de problema.

Explicó que prefiere no mencionar más sobre ello ya que para el momento en que se encuentra no tiene mucho sentido, “así que no me gustaría que muchas personas ajenas a mi vida se enteren de algo, por lo que por ningún motivo hablaría”.

Sin embargo Yáñez aprueba que los artistas puedan expresar todo tipo de abusos como ha ocurrido desde que Sasha Sokol denunció públicamente a Luis de Llano, esto según él, gracias a la apertura social que se ha generado, en los últimos años, con los movimientos sociales encabezados por grandes mujeres como lo es el feminismo o incluso hasta algunas minorías como la comunidad LGBT+.

El actor que actualmente interpreta el personaje de una mujer en la película “El tío”, que se estrena el 25 de marzo de 2022 por Primevideo, expuso que estos tipos de abusos se dan en cualquier circunstancia en donde las personas abusadoras (hombres o mujeres) se aprovechen de sus víctimas.

“Yo no digo que solo en el mundo artístico o el mundo del entretenimiento es el único que está expuesto a esto. Existe en hospitales, bancos, industrias, fábricas donde las mujeres, o los jóvenes, o los hombres son carnada para otras personas que se dedican a hostigar y a abusar de los demás, no es algo exclusivo de nosotros”, agregó.