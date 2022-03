Las mejores imágenes del concierto de Coldplay en República Dominicana

Santo Domingo, RD

Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, integrantes de Coldplay, guardarán entre sus noches memorables, dentro de la gira “Music of the Spheres World Tour”, la del 22 de marzo en Santo Domingo, en donde más de 30 mil personas vibraron al sonido de la banda británica, que llegó por primera vez a República Dominicana. Las imágenes muestran parte de lo vivido durante esas dos horas de un espectacular e inolvidable concierto.