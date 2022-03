El hijo de Kylie Jenner ya no se llamará Wolf (Lobo): “No sentimos que fuera para él”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

“Wolf (Lobo)” fue el nombre que escogió Kylie Jenner y Travis Scott para su segundo hijo, sin embargo, la multimillonaria informó que ya su bebé no se llamará así.

La joven empresaria dijo que la razón por la que decidieron cambiar el nombre de su hijo es porque “Realmente no sentimos que fuera para él. Solo quería compartirlo porque sigo viendo ‘Wolf’ en todas partes”, agregó.

Kylie Jenner y el cantante le dieron la bienvenida a su segundo hijo el pasado 2 de febrero, un niño del que no trascendió su nombre hasta días después, que desvelaron que el pequeño se llamaría Wolf Webster.

Su certificado de nacimiento entonces reveló que su segundo nombre es Jacques, en honor al nombre real de su padre, Travis Scott.

La estrella de la telerrealidad no dijo el nuevo nombre del bebé.

Jenner y Scott han estado saliendo desde 2017, pero, según los informes, la pareja se separó en 2019 y continuaron siendo padres de su hija. Se reconciliaron en 2021. Jenner anunció que estaba embarazada en septiembre y celebró un baby shower en enero.

Jenner, parte de la familia del programa de telerrealidad "Keeping Up with the Kardashians", fundó su compañía de maquillaje en 2015, aprovechando sus cientos de millones de seguidores en las redes sociales para promocionar sus populares delineadores de labios y lápices labiales líquidos.