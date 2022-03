"Flow Calle", la película que reúne el talento urbano llega a la gran pantalla

Santo Domingo, RD

Luego de un año de la realización de esta gran historia, llega a las salas de cine este próximo 24 de marzo “Flow Calle” la primera producción de Caribbean Films de corte drama urbano, una historia cargada de realidad y esperanza, donde la música juega un papel importante en esta historia.

Con la dirección de Frank Perozo, el filme se estrena inicialmente de manera simultánea en Rep. Dom., Puerto Rico y varias islas del caribe, y luego continua su estreno por más de 20 países.

El pasado 21 de marzo se vivió una noche llena de Flow y música con el Pre-show realizado en la explanada exterior de Downtown Center, por donde hicieron su paso por la alfombra los principales talentos de la película, prensa internacional que asistió para cobertura, así como figuras del entretenimiento dominicano que se dieron cita para disfrutar de esta gran gala premier.

Los talentos internacionales que se dieron cita en este gran evento fueron los cantantes Farina, Zion, Yandel, Cory, así como los actores Lincoln Palomeque y Shalim Ortiz.

Esta historia reunió por primera vez un elenco que está protagonizada por la cantante colombiana Farina, cuenta con las actuaciones estelares de Shalim Ortiz, Lincoln Palomeque, Clarissa Molina, Zion, Lenny Tavárez, David Maler, Kiko el Crazy, Celinés Toribio, Musicólogo, Caroline Aquino, Brea Frank, Marta González, Haidy Cruz, Richard Douglas, Luz García, El Nagüero, y la participación especial de varios talentos entre ellos Jay Wheeler, Capricornio Tv, Carlitos Duran, KC la cara (ganador del reality Flow Calle), Mozart la Para, Cory, Chelsy, Harakakiko, Gabriel, Molusco, y el multipremiado cantante boricua Yandel.

“Flow Calle” Es una historia que busca exponer la realidad que se vive en cualquier barrio de Latinoamérica, donde jóvenes talentosos con historias increíbles que contar, destacando la cultura luchadora del dominicano, mostrará lo más hermoso de nuestros barrios con mensajes positivos y cargado de valores.

“Cada proyecto que he dirigido tienen su propia magia, este en particular tenía varias cosas que de las que me siento sumamente orgulloso de ser parte: por un lado, dirigir a tantos artistas (consagrados en la música) muchos de ellos siendo su primera vez actuando, fue una experiencia retadora y a la vez un gran honor para mí porque son grandes profesionales y ser parte de su lanzamiento en el cine fue increíble. A esto sumamos la experiencia de grandes actores de los cuales no solo dirigí, sino que aprendí de ellos me llena de mucha satisfacción. Definitivamente tratar de contar en 98 minutos una historia de crecimiento aspiracional que la vive cualquier joven de nuestros barrios hoy en día fue sencillamente hermoso, creo que todos tenemos dentro un Flow calle que contar”, expresó Frank Perozo.

Así mismo Zumaya Cordero de Caribbean Films expresó: “Flow Calle es una idea que hace años teníamos en carpeta desarrollar, un drama urbano multicultural que conecte no tan solo con los jóvenes, sino también con otros sectores del público, ya que la historia es muy motivadora y muestra un reflejo de todo el que este persiguiendo un sueño. Estamos muy agradecidos del respaldo que nos han dado a este proyecto todos los actores, cantantes, productores, managers para lograr esta película con tantas estrellas, particularmente gracias a Farina por dar el 100% en el papel de Gizelle”.

Por su parte Gregory Quinn, Managing Partner del grupo Caribbean Cinemas, se dirigió a los presentes y exteriorizó la satisfacción de la empresa en presentar un proyecto como Flow Calle, con altos valores de producción y una excelente musicalización, “Con estos films nuevamente quisimos darles la oportunidad a nuevos talentos, en esta ocasión no solo de la actuación sino de la música, aportando crecimiento a la industria que es parte de la visión que tenemos como empresa, producir cine de calidad que exporte historias interesantes que sean de interés para este mercado y también para consumo en otros mercados”, afirmo el ejecutivo.

A su vez agradecieron el soporte de sus inversionistas La Cervecería Nacional Dominicana con su marca presidente, así como también Altice Dominicana. Y el apoyo de Motoplex como patrocinador, así como también fue extendido el agradecimiento para la Dirección General de Cine (DGCINE) por todo el apoyo que todos dieron a esta producción