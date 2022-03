Tiktok trae de vuelta canciones con más de 25 años desde su lanzamiento

Jhangeily Durán

Santo Domingo, DR

Con el tiempo la red social de Tiktok ha llamado la atención de millones de usuarios alrededor del mundo, lo que ha provocado que esa aplicación sea una de las más descargadas en los últimos años, de manera especial en 2020, donde por el confinamiento logró captar más público que en los otros cuatros años desde su creación en 2016.

Y es que una de las tantas características de esa app es ser la plataforma que más aprovecha la música para crear contenido. A raíz de ello han resurgido un sinnúmero de canciones que gracias a los challenge de Tiktok vuelven a las listas de reproducciones.

Muchos de los temas musicales que resucitó esa red social datan desde hace 26 años y dentro del lapso de canciones que fueron lanzadas hace cinco años o más se registran 10 casos particulares que en estos momentos son sonidos populares en Tiktok

Los temas son: It’s all coming back to me now de Celine Dion, Que cosas tiene la vida de Tercer cielo y Tito el bambino, Our Song de Aventura, I’m on vacation de Rhett y Link, The boy is mine de Brandy y Monica, Cool for the summer de Demi Lovato, What dreams are made of de Hilary Duf, Hasta la raíz de Natalia Lafourcade, Nuestra canción de Monsieur Perine y Say it right de Nelly Furtado.

It’s all coming back to me now (1996)

Más de 150 mil usuarios han utilizado este audio originario de Celine Dion para hacer un video donde de manera espectacular en las letras “baby, baby, baby, when you touch me like this and when you hold me like that” salen con lo mejor de su closet e imitan las letras de esa canción que tuvo su primera versión en 1996.

The boy is mine (1998)

Cuando Brandy y Mónica lanzaron esa canción en 1998 nunca imaginaron que 24 años más tarde se mantendría trending topic en alguna red social. En este caso los tiktok de ese audio se caracterizan por insinuar la pertenencia de una persona, muchos se graban con sus parejas mientras simulan que cantan las letras de esa canción, en especial la parte: “I'm sorry that you,seem to be confused, he belongs to me The boy is mine”.

What dreams are made of (2003)

Estas notas musicales se crearon específicamente para la película de Disney “Lizzie McGuire la estrella de pop”, desde su lanzamiento fue un éxito, pero como en su mayoría poco a poco las personas fueron dejando de reproducirla.

Sin embargo, 19 años después Tiktok vuelve a provocar que la canción sea escuchada con un challenge que se caracteriza por destacar algún logro del cual la persona se sienta orgulloso.

Our song (2005)

Hace 17 años Aventura lanzó la canción “Our song” que hoy en día es popular en Tiktok por los más de 100 mil usuarios que han decidido usar ese audio para hacer saber que extrañan a una persona, en especial cuando esa persona está fuera del país donde reside quien hace el challenge.

Say it right (2006)

La canción interpretada por Nelly Furtado al sol de hoy es una de las más populares en tiktok por la manera tan particular que uno de los usuarios tuvo de la idea de viralizar. Se trata únicamente de un baile con no más de dos pasos frente a un espejo de baño.

Alzo mi voz (2013)

En los últimos meses la canción “Alzo mi voz” interpretada por Tito el bambino y Tercer cielo es uno de las más populares en Tiktok, con una suma de más de 200 mil videos. Los titokers utilizan ese audio para hacer un challenge en alusión a un ser amado que perdieron.

Nuestra canción, (2015)

“Con flores, te llevaste mi tristeza con colores”… Inmediatamente suenan estas letras en la plataforma de Tiktok se torna evidente que se trata de aquel challenge donde las personas bailan sonrientes y en otras ocasiones muestran quienes se llevaron “su tristeza”.

Monsieur Perine es la cantautora de esa canción que publicó hace siete años.

Cool for the summer, (2015)

Otra de las grandes características de Tiktok es realizarle coreografía a las canciones, actualmente se encuentra en top el baile creado para la canción “Cool for the summer” de Demi Lovato, letras que a pesar de ser publicadas hace siete años, hoy, cuenta con una fama renovada en esa aplicación

Hasta la raíz, (2015)

Al momento de referirse a superación personal, etapas superadas y pensar en personas que se deben dejar atrás, en Tiktok suenan las letras de la canción “Hasta la raíz”, sonido que interpreta Natalia Lafourcarde y que desde hace siete años andan circulando.

Sin embargo, no fue hasta la creación de ese challenge que tomó empuje y se logró que miles de personas más conozcan la canción.

I’m on vacation, (2017)

Dirty Heads, es quien interpreta esta canción que fue lanzada en 2017 y cinco años más tarde los usuarios de Tiktok usan su sonido para realizar un video donde destacan como disfrutan sus vacaciones, en especial al sonar la parte “Hey i’m on vacation, every single day.

Así como Tiktok ha conseguido traer de vuelta éxitos del pasado, también, para muchos artistas se convierte en plataforma principal para “poner a sonar” aquellas canciones que van lanzando.