Shakira se derrite ante Piqué: “Es el mejor central del mundo mundial”

El triunfo del FC Barcelona ante el Real Madrid ha causado diversas reacciones y una de las más especiales ha sido la de la artista colombiana Shakira.

El día de hoy, la intérprete y pareja de uno de los miembros del equipo blaugrana, Gerard Piqué, resaltó el trabajo de este a través de sus redes sociales.

Shakira comento tanto en una publicación de Instagram como en Twitter que, a pesar de que Pique no le permite decir esas cosas públicamente, ella lo considera como el mejor central del mundo mundial, y no porque sea su marido, dijo.

Dentro de su comentario también expuso que “solo él, con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor”.

Este domingo en La Liga jugaron los equipos Real Madrid y FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. En la partida de futbol, el equipo de Barcelona salió victorioso con una goleada de 4-0.

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

