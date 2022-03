Santiago Matías habla: da su versión sobre lo sucedido con Jessica Pereira

Jhangeily Durán

Santo Domingo, DR

Luego del video de Jessica Pereira hablando sobre su despido de Alofoke Radio Show y la polémica generada por sus declaraciones, el influencer Santiago Matías, también conocido como Alofoke, expresó a través en su canal de Youtube su versión de los hechos.

En un lapso de 37 minutos el CEO de la empresa “Alofoke media group” defendió cada punto que la comunicadora y presentadora dio a resaltar en el video que publicó la noche del martes.

Dentro de los temas que salieron a relucir en el audiovisual, Santiago confesó que Jessica Pereira utilizaba la plataforma de Alofoke para posteriormente obtener sus entrevistas.

“Si tu joseas tu entrevista para tu canal sin utilizar la plataforma, muy bien, excelente, pero si el entrevistado viene para Alofoke y tu utilizas mecanismos de seducción y de influencia para llevar esos invitados a tu plataforma, entonces eso es deslealtad a la plataforma principal que te ayudó a impulsar tu carrera”, dijo Matías mientras miraba fijamente a la cámara.

Resaltó que no se trata de egoísmo, sino que en ese negocio inmediatamente un artista le ofrece una entrevista a dos plataformas, uno de ellos “pierde la exclusividad”.

Del mismo modo, hizo mención de los casos particulares que la venezonala resaltó en su interpretación de los hechos, en especial al tratarse del “Sin Tabú” a Myke Towers, Anuel AA y Silvestre Dangond.

Particularmente con el tema de Anuel AA, el locutor usó de carta el testimonio de Fabrian Eli, el manejador de artista puertorriqueño, quien desmintió que Jessica Pereira se comunicara con él para realizar un Sin Tabú con el intérprete de “Súbelo”.

“Yo le pedí a mi publicista que las entrevistas sean a la menor cantidad de medios posibles, por el poco tiempo, en el cual estaba el Listín Diario y estaba la plataforma de ´Alofoke media group´… Yo en ningún momento llamé a Enrique Medina a pedirle que Anuel quería un Sin Tabú con Jessica Pereira”, confesó Fabrian mientras estaba en llamada con Santiago.

El manejador de Anuel para finalizar la llamada expresó que “sería incapaz” de vociferar que no pidió una entrevista cuando sí lo hizo.

Aunque para Silvestre Dangond no hubo llamada que comprobara la veracidad de los hechos, Alofoke se defiende sobre ese caso con el mismo argumento: “Ellos no llamaron a Jessica Pereira, no pidieron un Sin Tabú”.

Mediante cortes de una entrevista realizada por Santiago Matías, aun no publicada, Silvestre Dangond confesó que desconocía la plataforma y que de no ser por sus hijos no hubiese ido a realizar la entrevista, por lo que el CEO de Alofoke radio show, insinuó que Dangond no iba a solicitarle una entrevista a Jessica porque desconocía de las plataformas dominicanas.

“Te deseo lo mejor Jessica, este es el brinco que necesitabas para potencializar cien por ciento tu talento, tu proyecto, tu niño bonito, como lo llamaste, algo que te ha costado muchísimo sacrificio al igual que a mí me costó. Esto es negocio, esto es algo puramente empresarial, nada personal, te quiero muchísimo, te extrañaremos, pero no era la forma”, exclamó Alofoke para finalizar el video que tituló “Jessica Pereira, aquí tienes las pruebas de tu salida de Alofoke Radio”.

Jessica reaccionó ante llamada de Fabrian Eli

Luego de “filtrarse” una parte del video que Alofoke grabó en respuesta a Jessica, la locutora subió una publicación donde se visualizaba un “Sin Tabú” a La Ross María que se privatizó el 2 de noviembre de 2020.

“Qué ser humano tan desagradable, malo, mentiroso, manipulador, egoísta, demagogo y me quedo corta”, fueron algunas de las palabras que colocó Pereira en esa publicación, que pasado un lapso de 40 minutos eliminó de su cuenta de Instagram.

En las redes sociales las reacciones con ese mensaje han estado divididas entre los que apoyan a Santiago Matías y los que se inclinan por la versión de Jessica.

Diferentes figuras del medio como “Melymel” y “Mami Jordan” han reaccionado ante el mediático despido, ambas a favor de Jessica Pereira.

“Enfócate en tu proyecto y denúncialo cada vez que te quiera tumbar”, fueron parte de las palabras que le externó Melymel a Jessica a través de un comentario.