Raphael: “He hecho en esta vida lo que he querido hacer, siempre”

Pachico Tejada

Santo Domingo, RD

El cantante español Raphael (Linares, Jaén, 1943) es uno de los artistas internacionales que disfruta venir de incógnito a República Dominicana, un país con el que tiene una relación de muchos años y al que le gusta visitar en momentos en que no tiene giras.

Casa de Campo, en La Romana, al este del país, es el espacio al que el legendario intérprete español le gusta regresar, luego de que en 1992 filmara el video de su canción “Escándalo”, en el Anfiteatro de Altos de Chavón y en la playa.

De ese momento tiene un recuerdo muy bonito, y es que su hijo, Manuel, quien en ese entonces tenía 14 años, baila en la parte rapeada del mencionado tema, en cuyo video participan bailarines dominicanos. “Pues, el chiquitín, ese es mi hijo Manuel”, explica al hablar de su descendiente.

Este es el menor de los tres hijos del cantante, concebidos con la periodista y escritora Natalia Figueroa, y ha quien ha seguido los pasos de su padre y lleva una carrera musical desde 1996. Es por esto que, según ha explicado a LISTÍN DIARIO, viene a vacacionar con su familia, y por supuesto, más de uno lo ha reconocido, pero al no haber sido anunciado ningún concierto suyo, está la duda. “Y a lo mejor dice alguien: ¿es usted o no es usted? Como no me ven anunciado. Digo sí, pero no se lo diga a nadie”, dijo entre risas.

Ahora el artista regresa a Santo Domingo en plan de trabajo, ya que traerá a su legión de seguidores locales el concierto Raphael 6.0, de la gira que celebra seis décadas en los escenarios, y que presentará el 26 y 27 de abril del presente año en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

Y Raphael es un artista de escenario, un espacio en el que a lo largo de su carrera ha sido uno de los aspectos más distintivos de su esencia, y que es algo que evidentemente disfruta. “A mí lo que me gusta siempre es encontrarme en el teatro, en frente de la gente. Primero porque están ahí mis amigos, y segundo, es donde tengo que demostrar que sigo siendo”, comenta el intérprete de “Yo soy aquel”.

Esta trayectoria que ha llevado, en la que ha tenido la oportunidad de amasar una gran fanaticada, no solo de su edad, sino más jóvenes, por lo que aún hoy cuenta con su fidelidad.

Por lo que siente que ha tenido mucha suerte, de esos seguidores y de que su voz siga estando bien, cuando muchos otros cantantes de su edad no pueden agradecer lo mismo.

“He tenido la inmensa suerte de haber pegado con el público y que el público me haya adoptado, porque esto es una adopción de por vida. Y yo reconozco que he tenido mucha suerte”, comenta Miguel Rafael Martos Sánchez, nombre completo del intérprete.

Es consciente de que es parte de una generación privilegiada, compartiendo contemporaneidad con artistas como Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Bob Dylan, The Beatles o los Rolling Stones. “Nací en un momento en que hacía falta una forma de hacer como la mía; había una vacante ahí que supe aprovechar, y de hecho, llevo 60 años aprovechándolo”, valora el llamado “Niño de Linares”.

Una carrera tan larga y variada, en la que ha hecho música, cine, teatro musical, entre otras formas de arte, se pudiera pensar que hay alguna cosa que a Raphael, por una razón o por otra, no pudo hacer. Pero no. “He hecho en esta vida lo que he querido hacer, siempre”, y que no es una persona que esté amargada porque no haya conseguido lo que quería.

Pero el hecho de que esté celebrando seis décadas de carrera no quiere decir que esté planificando dejar este oficio, que lo ha llevado por todo el mundo, sino que en la actualidad se encuentra preparando su próximo álbum musical.

Adelanta que este nuevo trabajo verá la luz en noviembre de este 2022, mes en el que tiene por costumbre publicar sus discos. Por esto al comentario de que queda mucho Raphael para rato, dice: “Me temo muy mucho que si”.

Lo que trae

“Pues, siempre novedades, novedades, sin olvidar nunca, de donde vengo”, explica Raphael a la hora de explicar lo que le trae a su público dominicano.

En ese sentido, aclara que traerá a su Raphael 6.0, en el Teatro Nacional, las canciones ya clásicas de su repertorio, pero también el programa incluirá otras que él quiere que escuchen por primera vez también.

“A mí me gusta mucho jugar con el pasado, el presente y el futuro”. dijo, y que el público disfrutará de canciones que la gente se las sabe de memoria, de este momento y de las que están en proceso de grabación.