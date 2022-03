Arap Bethke: "Es un buen momento para crear un puente cultural entre Dominicana y México"

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Florida

Arap Bethke nació en Nairobi, capital de Kenia, y fue criado en México, de padre alemán y madre chilena. La mayoría de sus trabajos están principalmente en México y el mercado hispano de Estados Unidos.

Muchos de los proyectos en los que ha estado viajando por todo el mundo son, “Club de Cuervos” y “La Piloto”, ambos disponibles actualmente en la plataforma en línea Netflix.

A lo largo de trayectoria actoral Arap tiene en su haber más de 12 películas y sobre 25 producciones para televisión y plataformas digitales.

Sus más recientes películas son “Guadalupe Reyes” y “Sin Origen”, ahora en la plataforma online de Amazon video.

Próximamente estrena dos nuevas películas en México “Permitidos” y “Mal de Ojo”, las cuales protagoniza. Ambas producciones se rodaron en tierras aztecas en octubre y noviembre de 2021.

Arap recientemente filmó en la República Dominicana el filme "Ganas de ganar", dirigida por Daniel Polanco. Dentro de este evento, tuve la oportunidad de conversar con el actor.

- ¿Cómo llegas a este proyecto desde la República Dominicana?

Después de algunas conversaciones con el director y el equipo de producción, leí el guión y pareció una buena oportunidad para abrirme camino en nuevos mercados. Es un buen momento para crear un puente cultural entre Dominicana y México.

- ¿Cómo fue la experiencia de filmar en la República Dominicana?

Dominicana es un país bellísimo con gente talentosa y de gran corazón. Aunque el rodaje fue corto, me quedo con muchas ganas de volver a hacer este y muchos proyectos más, la industria del cine dominicano está pasando por un gran momento.

- Has trabajado en muchas telenovelas, series de televisión y películas, como actor, ¿cómo es tu preparación para estos diferentes estilos?

Aunque cada medio es diferente, la esencia de la actuación es la misma. Todo empieza con una buena historia y el guión es la guía. Me gusta dedicarle tiempo a imaginarme las circunstancias de cada personaje, ¿Por qué hacen lo que hacen? Es una representación de una parte de la condición humana

- Naciste fuera de México, ¿cómo inicias dentro de la industria con un origen tan diferente al del mexicano promedio en una industria tan grande y demandante como la mexicana?

Llegué a México siendo un niño, así que me crié como mexicano, mi corazón es mexicano. Empecé a trabajar frente a las cámaras cuando tenía como 11 años y eso me dio un entrenamiento, a través de la experiencia y un nombre dentro de la industria que afortunadamente ha ido creciendo con el tiempo. Me siento muy agradecido con la industria mexicana.

- También, escogiste tener un compromiso social, y es la acción climática, ¿por qué es tan importante para ti?

La acción climática debería ser importante para todos, solo tenemos un planeta y es nuestro deber cuidarlo. Estamos en un momento muy delicado en donde si no tomamos acciones entre todos, no vamos a tener donde vivir en unos años.

- ¿Cómo balanceas tu vida personal, con tu compromiso social y un extenso horario de trabajo?

A veces es difícil encontrar un balance, pero me apasiona todo lo que hago y eso me da motivación para seguir. Es fundamental amar lo que haces. ¡Y dormir bien!

- Con la serie de Netflix El Club de Cuervos, tu figura ha sido vista en todo el mundo, gracias a la plataforma, ¿qué te parecen estos nuevos medios de distribución?

Las plataformas han sido una fuerza que ha venido a revolucionar la televisión, a internacionalizar contenidos y eso ha sido muy positivo para toda la industria. nos ha dado la posibilidad de ver contenidos de todo el mundo y de hacer coproducciones con diferentes países.

- Muchos de los actores, los más famosos y talentosos, vuelven al teatro, ya sea por diferentes motivos, ¿cuál es el tuyo y que significa este arte?

El teatro es la base, la raíz de todo arte dramático. A mi me gusta volver a enfrentarme conmigo mismo, ponerse nuevos retos y volver a tener la experiencia de vivir en el momento que solo te da estar en vivo frente a un público.

+ De su carrera

Arap ha participado estelarmente en exitosas y reconocidas producciones para Televisa que le han dado la vuelta al mundo, siendo algunas de las más destacadas: ´ "La Usurpadora" disponible en Amazon Prime Video, "Clase 406", "RBD La Familia" y "Mi Generación”.

En Telemundo participó en producciones como "Doña Bárbara", "Los Victorinos", "La Diosa Coronada", "Tierra de Pasiones", "Madre Luna", "Señora Acero" y "Eva La Trailera", entre muchas otras. Actualmente es uno de los protagonistas de la nueva serie "Buscando a Frida".

Bethke fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México. También es portavoz de The Climate Reality Project uniéndose al Premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, en la octava edición del evento "24 Hours Of Reality broadcast, Project Our Planet, Protect Ourselves” (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, protéjase a sí mismos).

También es vocero de la campaña "El océano: el gran proveedor" (The Ocean: The Great Provider), una iniciativa de la organización ambiental Sachamama, que destaca la necesidad de tomar medidas climáticas para garantizar que el océano pueda seguir siendo una fuente de vida y sustento para nuestro planeta y nuestras comunidades.