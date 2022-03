Jessica Pereira y Santiago Matías: la presentadora sale de Alofoke y explica razones

Santo Domingo, DR

Los rumores de la salida de Jessica Pereira de la plataforma “Alofoke Radio Show” fueron confirmados luego de un video que la comunicadora compartió en su canal de Youtube, la noche de este martes.

Con una duración de 25 minutos, en el audiovisual la presentadora venezolana explicó las razones por las cuales el CEO de ese medio, Santiago Matías, decidió excluirla del equipo.

Alegó que hace tres años entró a la plataforma de "Alofoke sin censura", con un sueldo de 25 mil pesos, cifra que Pereira dejó a entender que era poco para sus gastos, pero confiada en sus capacidades entró porque “quería pertenecer a la plataforma”.

Transcurrido el tiempo, para las fechas de pandemia, Pereira contó que le surgió la idea de crear el “Sin tabú”, un segmento que en sus inicios le ofreció a Santiago Matías, pero que según el talento, “Alofoke lo rechazó”, a pesar de que le externó “todo su apoyo”.

Poco a poco las entrevistas de su programa fueron tomando notabilidad en el medio digital y según su versión de los hechos “el ambiente ya estaba tenso en la oficina de Alofoke”.

Colocó como ejemplo tres casos particulares que entiende que provocaron su salida de las instalaciones: las entrevistas a Anuel AA, Silvestre Dangond y Myke Towers.

Este último caso de la participación del urbano Myke Towers en su programa, Jessica confesó que luego de ahí fue excluida del grupo de WhatsApp de la empresa de Alofoke y agregó que hasta el momento Santiago no se ha contactado con ella por ninguna vía.

“Yo hasta el día de hoy no he tenido respuesta, ni un mensaje de él, nunca me llamó, simple y llanamente me sacó del grupo, cuando le escribí a Melvin entiendo que estoy botada y él me lo confirmó”, contó la comunicadora.

Para finalizar su video, Jessica expresó que no se merecía “ser botada como un perro” , pero agradeció a Santiago Matías la oportunidad brindada durante esos tres años que perteneció a esa plataforma digital.