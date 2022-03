Dolly Parton se retira de las nominaciones al Salón de la Fama del Rock

AP

Los Ángeles, EE.UU.

Dolly Parton ha anunciado que se retira de las nominaciones de este año para el Salón de la Fama del Rock & Roll, diciendo que no se ha "ganado ese derecho".

El ícono de la música que fue elegida para el Salón de la Fama de la Música Country explicó su decisión en un comunicado publicado en sus páginas oficiales de redes sociales el lunes, y señaló que no quería quitarle votos a los nominados restantes.

“Aunque me siento extremadamente halagado y agradecido de haber sido nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll, no siento que me haya ganado ese derecho. Realmente no quiero que los votos se dividan por mi culpa, así que respetuosamente debo retirarme”, escribió.

Otros artistas que han llegado tanto al Rock Hall como al Country Hall of Fame incluyen a Brenda Lee, Johnny Cash, Elvis Presley, Chet Atkins, Hank Williams y los Everly Brothers.

Parton fue incluido en la lista de preseleccionados del Rock Hall el mes pasado, junto con los nominados por primera vez Eminem, Lionel Richie, Duran Duran y A Tribe Called Quest.

La institución con sede en Cleveland había anunciado que 17 artistas y grupos estaban siendo considerados para la inducción, incluidos Rage Against the Machine, Pat Benatar, Dionne Warwick, Carly Simon, Judas Priest y Beck.

Los otros nominados son Kate Bush, DEVO, Eurythmics, Fela Kuti, MC5 y New York Dolls.

“Espero que el Salón de la Fama del Rock % Roll comprenda y esté dispuesto a considerarme nuevamente, si alguna vez valgo la pena”, continúa la declaración de Parton.

“Sin embargo, esto me inspiró a sacar un gran álbum de rock 'n' roll en algún momento en el futuro, ¡lo cual siempre quise hacer! Mi esposo es un fanático del rock 'n' roll y siempre me animó a hacer uno”.

“Les deseo buena suerte a todos los nominados y gracias de nuevo por el cumplido”, concluye Parton. “¡Rock on!”