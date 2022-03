"Isle Of Light" llenó de música y luces el Puerto de San Souci, pero C. Tangana no pudo cantar

Lourdes Aponte

Santo Domingo, DR

Un espectáculo lleno de luces, brillo, mucha música y lluvia intensa fue lo que se vivió en el festival Isle Of Light (IOL) 2022, aunque una de sus principales estrellas, el español C. Tangana no pudo subir a tarima por el aguacero que cayó previo a su show.

La programación del evento inició con el dúo Yellow Outlet a las 3:45 de la tarde del sábado.

Vicente García fue una de las atracciones, aunque la parte técnica le estropeó su propuesta escénica. A pesar de eso, el dominicano encontró el apoyo del público que se quedó esperando más.

"Espuma y arrecife" fue su canción de apertura y le siguieron otros éxitos como, "Ahí ahí", "dulcito e' coco" o "Carmesí".

A este intérprete su fanáticada le pedía a gritos más de sus composiciones, pero esto no se efectuó ya que subió unos minutos más tarde de lo pautado al escenario. En general también se piensa que no estuvo conforme con la parte técnica que le asistió.

Sublime With Rome, un grupo estadounidense que sorprendió hasta los mismos organizadores que pensaban que era para un público "más adulto", tuvo un giró inesperado cuando al momento de la presentación quienes cabeceaban y gritaban sus canciones eran los más jóvenes.

Con hits como "Wherever you go", "You better listen", con su rock alternativo mezclado con reggae, lograron llevar al terreno a todos.

Tokischa, vestida de estudiante, adueñó del escenario, la llovizna no fue motivo para que quienes estaban disfrutando del festival se gozaran las canciones de la intérprete urbana.

"Yo hace unos años quería venir a este festival, y no podía porque las boletas estaban muy caras y hoy me están pagando por cantar", acotó Tokischa, a esta frase entre aplausos y silbidos le respondió su público.

Las canciones más coreada como "Perra" la cual es una colaboración junto al colombiano Jbalvin, "Desacato escolar", entre otras.

Con una vestimenta muy típica de la cantante, la cual ella autodenomina "estilazo", se empapó completamente de agua para llevar sus letras a su público.

Otros que encendieron el "stage" fue el grupo Jungle. La lluvia que ya se hacía más fuerte durante su show no fue impedimento para hacer su puesta en escena.

En el talento local estuvieron en IOL, Letón Pé, Gran Poder de Diosa, Solo Fernández, Diego Raposo, MedioPicky, Chez Tropics.

De la mano internacional contó con las actuaciones de Cimafunk, Dabeull, Tangowiskyman.

El desfile de artistas divididos en dos tarimas, la central, la cual llevaba el nombre de Isle Of Light y una segunda llamada de Bizzaro Stage.

Este festival también le da la oportunidad a comercios nuevos y establecidos de presentar sus productos, este año el mercadito lo puso Eva's Garden, Pachamama, La Paka 98, Litta's painting y muchos más.

La lluvia dañó la fiesta

De último minuto Isle of Light (IOL), fue cancelado por motivos de cambios climáticos en el Gran Santo Domingo, faltaban aún por subir al escenario el cantante español C.Tangana, Dj Tennis y la rusa Nina Kraviz quien le daría el cierre a la noche.

La información se dio a conocer a través de la página de Instagram del festival.

Lluvia, truenos, charcos de lodo y agua era el ambiente que se encontraban en el lugar, pero esto no impidió que el público dejará de esperar principalmente a C.Tangana, de quien coreban canciones y lo pedían bajo el intenso torrencial.

En las publicaciones de redes sociales se ha hecho sentir el pesar del público por no poder ver al "Pucho" como también es conocido el artista.

Al momento los organizadores del evento no han dado declaraciones sobre qué pasará a futuro con éstas presentaciones.

+ Quejas

Por parte de los consumidores en el festival una de las quejas más frecuentes fue la "sobrevaloración" de los precios de algunos productos como el agua, bebidas alcohólicas e incluso comida, los cuales fuera de las instalaciones del concierto tienen precios más bajos de los comercializados dentro del lugar.

Daniel, quien estuvo por más de 20 minutos en fila para comprar agua, dijo "acabo de dar 300 pesos por una cajita de agua, eso es muy abusivo".

Y así como este usuarios otras personas andaban con el "grito al cielo" por el costo de los productos. También hubo quejas por la larga filas que era necesario hacer para comprar bebidas.