Al ritmo de Myke Towers más de siete mil personas disfrutaron su concierto en RD

Jhangeily Durán

Santo Domingo, DR

El reloj marcó las 10:16 de la noche e inmediatamente en el Palacio de los Deportes el público dominicano comenzó a demostrar que el cantante puertorriqueño Myke Towers “los tiene envuelto”.



Fue con una chaqueta roja, t-shirt azul y unos tenis Jordan, que el boricua subió al escenario a interpretar la canción “Mírenme ahora”, tema que provocó los gritos y saltos de más de siete mil fanáticos del exponente urbano.



Sin duda alguna, la noche del sábado estuvo cargada de adrenalina, pero sobre todo con muchas sorpresas encima del escenario 360 en el que el intérprete de “La Playa” demostró lo mucho que admira la música local.



Invitados como Rochy RD, 3730 y El Nene la Amenazzy corroboran el notorio apego del boricua por el ritmo del dembow.



Sin embargo, fue la interpretación de canciones como “El coba” y “ella no es tuya” con la que Myke Towers y su invitado Rochy RD, lograron que el público “se fuera abajo” del nivel de emoción que alcanzaron en sus fanáticos.



Pero, el ambiente se tornó diferente cuando el artista pidió que encendieran los flashes de sus celulares, para armonizar junto a él la canción “llegará”.



“Este tema sin deja mucho que decir, no te desesperes que sin duda alguna tu momento llegará” fueron las palabras con las que Myke cambió el panorama a un emotivo espacio.



Sin pararse, por dos horas y quince minutos, el intérprete de “Diosa” cantó 40 canciones de su repertorio musical, lo que muchos fanáticos al momento de salir resaltaban con rostro de sorpresa y palabras de admiración.



Corrían las 12:20 cuando se separaron las aguas en el show brindado por el "Young King", y es que para cerrar con broche de oro, luego de parecer que el urbano se había marchado, subió nueva vez al escenario con una chaqueta azul bordada en la espalda con el nombre de “Guerrero Junior” , destacado pelotero dominicano y en su pecho la bandera del país.



Y aunque al salir del Palacio de los Deportes la lluvia estaba en su máximo esplendor, no se dejaban de escuchar las buenas críticas al show brindado por Myke Towers y patrocinado por Saymon Díaz.