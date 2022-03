Grupo CNCO: el sueño adolescente que lleva siete años haciéndose realidad

Yariel Ferreras

Santo Domingo. RD

El destino es algo inesperado y muchas veces a pesar de que esperas que pase algo, nunca te deja de sorprender. La casualidad de que algo surja y la intensidad en que lo hace, es indescriptible. CNCO es un ejemplo de casualidad, no para la fanaticada, sino para ellos como personas, ya que aunque conocían sobre el talento que tenían, nunca creyeron que llegarían hasta donde ahora se encuentran.

Ver multitudes tanto físicamente como a través de la pantalla, recibir apoyo de personas provenientes de muchos lugares del mundo y todo eso mientras se cumple un sueño en conjunto.

Tal vez fue destino o simplemente una dicha, pero cada integrante fue guiado específicamente a ese momento en el que sus vidas cambiaron para así encontrarse, conocerse y hacer historia juntos, tal y como lo han estado haciendo desde la creación de la banda en 2015.

Richard Camacho, Christopher Vélez, Zadbiel de Jesús y Erick Brian Colón (en mayo del año pasado, Joel Pimentel anunció su salida) componen una propuesta juvenil, seguida por miles de dominicanos, muchos de los cuales irán la noche de este viernes a un reencuentro en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Origen de CNCO: proceso en “La Banda”

CNCO es un grupo que salió del reality show La Banda, un concurso en el que varios jóvenes de diversas nacionalidades competían para obtener el máximo galardón que era formar una agrupación.

En la primera etapa de las audiciones, había una máquina encargada de sumar todas las votaciones de los espectadores, lo cual se conseguía con el carisma o la primera impresión que el artista le daba al público. Esto consistía en que si el sensor no recaudaba más del 75%, lastimosamente no tendría la oportunidad de presentarse ante los jueces.

En esta máquina, Joel obtuvo un 77%, Richard un 82%, Christopher un 85%. La puntuación más alta la logró Zabdiel con un 90% y la más baja fue Erick con el 70%.

+ Christopher Vélez

Nacido en Estados Unidos, pero criado en Ecuador, fue quien tuvo una de las audiciones más conmovedoras en todo el proceso de casting. Su primer plan era mudarse hacia otro país para estudiar música, pero al su madre quedarse sin trabajo tuvo que abandonar esa idea y buscar un trabajo para ser el sostén de su familia.

La banda interpretó la canción “Tal vez” de Ricky Martin, y gracias a todo el esfuerzo y agilidad, fue el primer ganador elegido para formar CNCO.

+ Zabdiel de Jesús

Al ser su padre músico, Zabdiel creció rodeado de instrumentos y un talento encantador, que ha demostrado tener en la agrupación musical.

Un niño que desde que fue visto causó una ternura y humildad inimaginable en el jurado. Su voz angelical pero profunda le permitió pasar cada etapa y conocer diversos géneros para superarse como artista.

Interpretando la canción de Camila “Mientes”, fue como Zabdiel se llevó los aplausos y aceptación del público mientras sus ojos se llenaron completamente de lágrimas, algo que hizo notar que es una persona llena de buenos sentimientos.

+ Joel Pimentel

Aunque atravesaba un momento difícil por haber perdido dos meses atrás a su abuelo, Joel decidió audicionar en honor a él, junto a la dificultad de un idioma que no manejaba ya que es nativo de California, Estados Unidos.

Interpretó la canción “cien ovejas” de Yesenia Flores, que explicó ser un tema significativo para él pues su abuelo se lo enseñó 5 años antes de su deceso.

Pero al no obtener buena sincronización con su color de voz, los mismos jueces le solicitaron que tratara de cantar otra acapella. En ese segundo chance, decidió entonar “I see fire” de Ed Sheeran y pareció como si fuese otra persona, pues no solo fue aceptado, sino que también fue uno de los ganadores del programa.

+ Richard Camacho

En el caso de Richard, quien nació en el Bronx pero vivió sus primeros 10 años de vida en República Dominicana, decidió acudir al casting junto a su hermano menor Yashua e hicieron una interpretación que inmediatamente conecto con los presentes.

Con la canción “Entra en mi vida” de Sin Bandera, además de “flow” y esencia única, fueron capaces de llevar el sentimentalismo a otro nivel, ese toque encantador de los hermanos fue notable desde que pisaron el escenario. Sin embargo, su talento no fue suficiente.

Aunque ambos pasaron esa ronda, en las demás etapas del casting Yashua no fue aceptado. Fue algo que Richard se tomo muy mal, ya que desde siempre han estado unidos y ahora se presentaba ante él una versión totalmente distinta a lo que solían tener. Pero por ambos, decidió continuar.

+ Erick Brian Colón

Su acento cubano y sensualidad atrajeron a la juventud espectadora, y aunque no llegó al porcentaje necesario para convencerlas, sí pudo obtener la aceptación de uno de los jurados, quien le dio una oportunidad para demostrar sus dotes artísticos.

Con solo 14 años de edad, Erick causó una total sensación, tanto que le permitió, junto a cada enseñanza aprendida a lo largo del programa, llegar hasta el final y ser uno de los vencedores. La canción que decidió interpretar para el Reality fue “Un siglo sin ti” de Chayanne.

+ Carrera musical

Al ser elegidos tanto por los jurados como por el público como los ganadores de la primera temporada de este programa de televisión, se formó la agrupación con el nombre CNCO en el 2015, el cual hace referencia a la cantidad de miembros.

Luego de ser seleccionados como los ganadores y miembros de la nueva agrupación a finales del año 2015, como uno de los premios, firmaron un contrato musical equivalente a cinco años con Sony Music Latin.

Posteriormente su éxito comenzó a ascender. El 29 de enero de 2016 fue lanzado su primer tema titulado “Tan fácil”, mismo mes en el que tuvieron su primer concierto en The Fillmore Miami Beach.

Meses después salió el segundo sencillo “Quisiera”, cuyo triunfo obtuvo que se llevara a cabo la producción de su primer álbum “Primera cita”, producido por el reguetonero de origen puertorriqueño, Wisin, el cual cuenta con 14 (12 y dos versiones de otros temas). Todas las canciones fueron éxitos musicales.

Han obtenido inmensidad de premios en Lo Nuestro, Kids Choice Award, Billboard, iHeartRadio, entre otros. Actualmente cuentan con cuatro trabajos discográficos: Primera cita (2016), CNCO (2018), Que quiénes somos (2019) y el más reciente, Déjà Vu (2021).

La más reciente creación ha sido más variada, ya que consiste en interpretaciones adaptadas a su esencia y géneros de temas que han marcado generaciones y aun son considerados éxitos, tal es el caso de “Tan enamorados” de Ricardo Montaner, “Entra en mi vida” de Sin Bandera, “Dejaría todo” de Chayanne, entre otros.

CNCO no solo ha captado la atención por su música y coreografías, sino también porque se mantenían muy activos en redes sociales, generándoles contenido a las fans para su entretenimiento.

Lastimosamente, en mayo del año pasado, Joel Pimentel anunció su salida de la agrupación. Sin embargo, el grupo continúa optimista y se mantiene produciendo, de modo que, ya está disponible su primer tema como cuarteto nombrado “Toa la noche”.

Gracias a la entrega de estos chicos, CNCO es un grupo conocido en sobremanera tanto en Latinoamérica como en diversas partes del mundo, con sus ritmos contagiosos, su sincronía en los bailes y sus voces que se adaptan correctamente en cualquier género, han sabido conquistar a muchos seguidores y este viernes 11 de marzo se presentarán en el Teatro Nacional Eduardo Brito para demostrarlo.