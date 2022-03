Tony Vega se presentará en República Dominicana

Santo Domingo, RD

El salsero puertorriqueño Tony Vega, se presentará el próximo 14 de marzo en la discoteca Jet Set, de Santo Domingo donde interpretará los éxitos que lo han convertido en uno de los intérpretes de salsa más popular en la República Dominicana y toda Latinoamérica.

La presentación de Tony Vega en el Jet Set será la única que hará en el país para la ocasión y la misma está siendo organizada por el conocido empresario artístico y productor de televisión Alberto Bernabé “Bebet”.

Al hablar de la presentación de Tony Vega el próximo día 14, Bebeto destacó que solo vendrá al país para esa actividad y la misma forma parte de las diversas actividades del Jet en su 49 aniversario.

“Toda la clase artística del país y de otras naciones tenemos un agradecimiento eterno al Jets Set, por eso entendemos que una de las mejores maneras de festejar su 49 aniversario es presentando un artista de la dimensión de Tony Vega”, dijo Bebeto.

Tony Vega ha calado en el gusto popular con temas como: “Esa mujer” y “Aparentemente” así como “Si me miras a los ojos” (If you look into my eyes), “Hoy vine a cantarte” (Today I came to sing to you), «Tributo tropical a los Beatles» y «La combinación perfecta» (The Perfect Combination).

Tony Vega es considerado como un artista con habilidad innata para cantar salsa contemporánea y también para interpretar son clásicos.

En su dilatada carrera de más de 30 años Tony Vega ha participado en la grabación de 21 discos, incluyendo los primeros ocho discos de solista con su propia orquesta y la compañía discográfica RMM.

Las boletas para el concierto de Tony Vega en el Jet Set están a la venta en Uepa Tickets , Tickets Fácil en CCN, Jumbo, Nacional o llamando al teléfono 849 739-3405.