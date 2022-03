Ana Carolina aclara que las ocho infidelidades de Musicólogo fueron al inicio de la relación

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Cansada de los ataques a su relación con Musicólogo, la modelo Ana Carolina aclaró que las ocho infidelidades que le descubrió al artista fue en los primeros años de relación y la última vez que se separaron fue por “incompatibilidad de caracteres”.

“A mí me pegaron ocho cuernos sí, es verdad, pero al principio de la relación, los primeros dos años”, dijo la instagramer en un en vivo y aprovechó para aclarar que “yo no me dejé por infidelidad tampoco, yo me dejé por diferencia de caracteres la última vez. No fue por cuerno”, explicó la instagramer, quien posó semidesnuda con dos enormes cachos en la cabeza.

Ana Carolina continuó explicando que en los primeros dos años de relación con el intérprete de “Limonada coco” ella estaba muy enamorada, se embarazó y “aguantó” muchas cosas pero eso fue una decisión personal al igual que lo han hecho otras mujeres, quienes han “aguantado” más que ella.

También justificó al artista urbano diciendo que quizás Musicólogo cometió las infidelidades “porque estaba muy joven y en la flor de su carrera”.

En su defensa agregó que solo le encontró a su esposo conversaciones que nunca lo encontró con nadie.

Agregó que luego de los problemas que han tenido, él se ha portado muy bien: “¿Qué lo ha hecho sin yo darme cuenta? Que se cuide, que siga así cuidándose, mientras tanto que no me de tormento, a mí no me importa, que se coja a medio Santo Domingo si quiere, pero que yo no me de cuenta”.

El artista urbano y la modelo se separaron a mediados del 2021 pero volvieron a revivir su historia a finales de año luego que ella contara que le descubrió al menos ocho infidelidades al cantante.

Ana Carolina confesó en una entrevista en “Alofoke radio show” que: “En varias ocasiones él me fue infiel, yo lo perdoné. Que yo conozca me pegó como algunos ocho cuernos, y ya estaba cansada de tolerar infidelidades”.

Al momento de su separación la modelo argumentó que después de su embarazo y del proceso tan delicado que pasó ha decidido sacar de su vida todo lo que no le da “paz y felicidad” y aseguró que su Musicólogo es una de esas personas.