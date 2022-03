A las bachateras se le ha complicado "la pegada" más que a los hombres

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Para las mujeres lograr pegada en la bachata no ha sido tan fácil. A diferencia del merengue, la balada, el pop, las fusiones y la música urbana, todavía “el ritmo del amargue” no registra una lista nutrida de cantantes femeninas con capacidad de pegada constante y conquista de grandes públicos.

La bachata se mantiene como un género que, aparentemente, solo los hombres han logrado el éxito prolongado.

Sin embargo, desde que se dieron a conocer los primeros indicios de la bachata, a principios de los años 60 del siglo XX, mujeres como Aridia Ventura y Mélida Rodríguez la interpretaban.

Después de las históricas Mélida Rodríguez y Aridia Ventura, las bachateras se han contado, algunas con éxito momentáneo o que entran y salen como Alexandra Cabrera.

A esto se agregan cantantes de multi-géneros como Sonia Silvestre (fallecida), Vickiana o Marcel, que han incursionado en el ritmo.

La exvocalista del dúo Monchy y Alexandra es la intérprete más relevante de la bachata en el siglo XX, aunque tuvo su gran pegada junto a Monchy. Ahora en solitario se le ha sido difícil renovar esa pegada.

En 1999 Alexandra y Ramón Rijo (Monchy) se dieron a conocer con el éxito “Hoja en blanco”.

Luego siguieron “No es una novela”, “Corazón prendido” o “Dos locos”. En el 2008 el dúo se separó para continuar cada uno por separado. Hace unos días ella dio a conocer la canción “Mi mejor amiga”. Según un comunicado en el que se proclama como la “Reina de la bachata”, ahora adopta el nombre de “Alexandra Queen”.

+ Voz de “Obsesión”

En el caso de Judy Santos, es recordada por cantar junto a Romeo Santos, a principios de este siglo, el tema “Obsesión”, que catapultó al grupo Aventura a niveles de popularidad nunca antes registrado para un grupo de bachata.

Judy aun no descolla en la carrera como bachatera. El año pasado lanzó “No puedo” y ha participado en conciertos junto a Romeo.

También en Estados Unidos Leslie Grace surgió como la joven bachatera que se encargaría de representar al género a nivel internacional.

En 2011 el productor Sergio George descubre a Leslie Grace, de padres dominicanos nacida en el Bronx, con tan solo 16 años lanzó su primer sencillo ese mismo año, un cover de “Will you still love me tomorrow” en versión bachata, que alcanzó el número uno en muchas listas, convirtiéndose en la artista femenina más joven en lograrlo.

Grace ha lanzado dos discos en su carrera: “Pasion” y “Leslie Grace” y ha sido nominada a premios como Premios Lo Nuestro, Premios Billboard y el Latin Grammy.

A pesar de ser reconocida en algunas premiaciones su propuesta musical no ha conquistado al gran público. Además, en los últimos tiempos se ha inclinado a lo pop-urbano.

De la diáspora, por igual, se resalta a Andre Veloz con una propuesta muy particular, con una bachata muy a su estilo. Dominicana, residente en el Bronx (Nueva York) presenta en sus canciones historia de independencia femenina, aderezada con interesantes fusiones musicales.

+ Mercado local

En República Dominicana, Yasmina Ponce lleva años cantando bachata y haciendo su espacio. La denominada “Reina de la bachata” recién lanzó el tema “Amor sin Barreras”, de la autoría del pionero José Manuel Calderon.

Igual lo hizo la fenecida cantante Clary Soto, quien el año pasado falleció de Covid- 19. Oriunda de Baní, muchos la conocían por “La dura”, “No entiendo”, “Quédate con él”, “Me gusta todo de ti”, “Qué hombre tan chulo”, “Corre” y “El amante”.

En meses recientes se han dado a conocer nuevas cantantes, entre ellas Sangui Jiménez y Maite.

Sangui viene de probar suerte en la primera edición de The Voice Dominicana. Recién presentó credenciales con “Mi canción”.

Maite, en cambio, anunció hace un mes el tema “Sensual”, su debut en bachata, ritmo en el que deja abiertas las expectativas.

Sabrina Estepan también recién ha grabado bachatas, como la versión de “Easy on me”, con una impecable voz y dominio del ritmo, en el que también lanzó “Vuelve a mí”.

En el 2018 la joven Rosa Lee lanzó al mercado su primer corte “Mentiroso”. Sus primeros pasos en el género de la bachata fueron de la mano del grupo “Las Mujeronas”, etapa que le sirvió de base para luego crear su propia agrupación, no sólo cantando, sino tocando el requinto con gran destreza y manejo interpretativo.

Otro caso: en el 2015 Giselle Taveras tuvo uno de sus años más dinámicos, siendo nominada a Premio Lo Nuestro en la categoría “Artista Tropical del Año”, con una bachata urbana promocionó en el país la canción “Déjame volar”.

En cambio, Leisha, de origen dominicano, en el 2014 sonó en la radio la bachata “El drama”.

Otra dominicana, residente en Estados Unidos, es Marlyn Jiménez, quien ha grabado los temas “Solo tú”, “El amor es tan perfecto”, “No puedo controlar”, entre otros.

Hay otras figuras que han girado en torno al ritmo tropical. Yanira “La Exclusiva de la Bachata” no fue más que un personaje que intentó en el género del amargue y terminó conduciendo su programa “Un poco de Suiza en Santo Domingo", que se transmite los sábados de 3:00 a 4:00 de la tarde en el Canal del Sol.

+ Las primeras

La bachata surgió en 1962 con José Manuel Calderón. Años más tarde se escucha la primera voz femenina del género del amargue: Mélida Rodríguez, quien nace inspirada en la artista puertorriqueña Blanca Iris Villafañe, que desde Estados Unidos, se convirtió en toda una sensación.

A pesar que la bachata no era bien vista en la sociedad, Mélida ganó una legión de adeptos tras el éxito “La Sufrida”, mote con el que también se identificó. Mélida escribió sus propias canciones y se hacía acompañar por los mismos músicos de José Manuel Calderón.

Mélida también grabó boleros, su carrera fue bien corta sólo grabó unas 20 canciones. A partir de 1967 la artista deja de componer y de grabar, pero sigue actuando de vez en cuando hasta 1975 cuando fallece.

Aridia Taveras nació en Jacagua, Santiago de los Caballeros, en medio de una familia en donde todos sus hermanos cantaban.

En 1975 llega a la capital y ayudada por uno de sus hermanos, que ya estaba en el negocio, grabó sus primeras canciones, entre rancheras y boleros. Rafael Aracena dueño de Radio Guarachita y que con su sello respaldó a todos los bachateros la firmó por 5 años.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Déjame en paz”, “No sufro por nadie”, “Tu volverás” o “miel amarga”. Una de sus últimas canciones fue “Dinero”, en 1997. Ventura fue apodada “La verduga”, pues al igual que las canciones de Mélida Rodríguez y Blanca Iris Villafane, retrataba la vida en los barrios y los cabarets.

Sus canciones dan voz al enojo de mujeres en situaciones de infidelidad, y despecho.

Entre la década del 70 y 80 también apareció otra bachatera de nombre Carmen Francisco que en sus canciones exhibía respuestas satíricas a las bachatas jactanciosas de Marino Pérez. También se dio a conocer Leónidas Alejo, la hermana de Eladio Romero Santos, tuvo unos cuantos éxitos en su corta carrera.