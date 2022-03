Ryan Reynolds: "Es más fácil enfadarse que reconocer la propia tristeza"

Magdalena Tsanis/EFE

Madrid

Para Ryand Reynolds, que perdió a su padre hace unos años, su nueva película "The Adam Project", en la que actúa la dominicana Zoe Saldaña, acabó siendo algo muy personal que le hizo reflexionar sobre sus propias carencias y en particular sobre algo que el pequeño Adam (personaje del filme) le dice al mayor en un momento de la trama.

“Desde luego, es más fácil enfadarse que reconocer la propia tristeza, no tienes más que mirar a tu alrededor, en nuestra sociedad, en todas partes es evidente, la rabia es una droga pero detenerse en la tristeza y darle vía libre puede ser muy liberador”, afirma.

De "The Adam Project" destaca que es una historia "muy espectacular" que busca entretener al público pero al mismo tiempo tiene un fuerte eje emocional que va directo al corazón del espectador.

"Habla de reconciliar los recuerdos que tienes de tus padres, sobre cómo te educaron y lo que hicieron bien o mal, con la verdad y la verdad suele ser un poco diferente de las historias que nos contamos a nosotros mismos", señala.

"The Adam Project" narra la historia de Adam Reed, un viajero del tiempo del año 2050 que se aventura en una misión de rescate para buscar a Laura (Zoe Saldana), la mujer que ama, perdida en el espacio-tiempo en circunstancias misteriosas.

Pero su nave se estropea y aterriza en el año 2022, en su propia casa, donde se encuentra consigo mismo cuando tenía 12 años.

"Lo me atrajo del proyecto fue ese aire que tenía de las películas de Spielberg de los 80, como 'ET', 'Indiana Jones', 'Back to the Future '... todas esas películas significaron mucho para mí de niño", ha señalado Reynolds.

"Y creo que el motivo por el que funcionaran tan bien es que no distinguían entre público infantil o adulto, recuerdo verlas con mi padre y ambos salíamos igualmente alucinados".

El actor que rodó “Buried” (2010) junto al español Rodrigo Cortés, también se refirió a la invasión de Rusia a Ucrania y del anuncio que hizo hace unos días a través de sus redes sociales, de donar hasta un millón de dólares a ACNUR, junto a su mujer, la también actriz Blake Lively.

La idea es no solo apoyar directamente a los refugiados sino incentivar que otros lo hagan, por eso su propuesta fue doblar cada dólar que otros donen a ACNUR hasta alcanzar ese millón de euros.

“No puedo imaginar lo que debe de ser mover a toda tu familia de casa en tan solo unas horas”, dice Reynolds, que ve reminiscencias del pasado en lo que está ocurriendo pero también señales esperanzadoras.

“La Unión Europea está operando conjuntamente de forma solidaria y eso es muy interesante teniendo en cuenta la cantidad de países diferentes que la componen… No soy un experto socio-político, mi especialidad es hacer películas, pero sí puedo decir que necesitamos esperanza y que incluso en las experiencias traumáticas puede haber esperanza”.