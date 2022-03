Residente no se calla: J Balvin le "tiene una envidia enorme" a Bad Bunny

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Residente no duda en arrastrar a sus colegas al pleito mediático con J Balvin. Ahora le tocó a Bad Bunny ser salpicado cuando su compatriota afirmó que el colombiano le tiene envidia al "Conejo Malo" por su éxito.

"Me siento contento yendo y viéndolo triunfar (a Bad Bunny), pero J Balvin no se siente contento por verlo triunfar, no está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabr*n le tiene una envidia enorme", dijo René Pérez en una entrevista con "Molusco TV".

Al minimizar los aportes de J Balvin al género urbano, Residente destacó a Bad Bunny, a quien considera su hermano.

"Yo fui al concierto de Benito porque es mi hermano, él no me debe nada y cuando él hace cosas por mí yo no le debo nada, yo no voy por negocio".

El jueves de la semana pasada, se escribió un nuevo capítulo dentro de la controversia pública entre René Pérez, Residente, y J Balvin, luego de que el puertorriqueño publicara un tema en el que arremete duramente contra el colombiano, a quien tilda de calificó a Balvin de "un bobolón que le canta a Sponge Bob y a Pokemon" y "el Logan Paul del reggaetón".

La controversia entre ambos artistas se originó en septiembre de 2021 luego de las nominaciones de los Latin Grammy, cuando J Balvin instó a los intérpretes del género urbano a no asistir a la ceremonia porque, a su entender, los artistas de reguetón no eran valorados por la Academia.

Esto provocó una reacción de Pérez, quien grabó un video en el cual mostró su desacuerdo por esta postura, dejándole saber al colombiano que su música era como un "hot dog que le gustaba a la gente", pero que aquellos que querían comer platos de calidad, tenían que ir a un restaurante y no a un carrito de hot dog.

“Una vez tiré ese vídeo, pensaba que a lo mejor no lo hubiera hecho. Pero lo subí”, explicó Pérez en la entrevista con Jorge Pabón (Molusco).

Luego agregó: “En ese momento no quería coger llamadas telefónicas, hasta que me llamó el boxeador Canelo Álvarez y me djo que Balvin estaba triste. Yo me enfogoné porque Balvin había llamado a Canelo en medio de su preparación para la pelea contra Caleb Plant”.

Tras hablar con el boxeador, Residente quedó en llamar a Balvin y fue lo que hizo, reseña el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico.

En una conversación entre los dos exponentes del género urbano, Balvin llenó de halagos a Pérez y llegaron a un acuerdo en el cual borrarían un tuit que subió el artista de Medellín y Residente haría lo propio con el vídeo.

Ambos cumplieron su palabra e, incluso, Balvin ayudó a Pérez a borrar el vídeo, para que se viera reflejado en todas las versiones en las redes sociales, indica El Nuevo Día.

Una vez completado el proceso digital, Pérez concluyó la llamada preguntándole a Balvin “¿Aquí quedó todo, verdad?”.

Un día después, Residente recibe una llamada de Balvin, que no puede contestar porque estaba reunido, y a las dos horas se entera de que el colombiano había subido una foto en la que aparecía frente a un carrito de hot dog, que tenía escrito la palabra “chúpala”.

Esa acción de la imagen y el mensaje molestó a Pérez y le escribió en varias ocasiones a Balvin pidiéndole que borrara la foto. Además, lo llamó en varias ocasiones, pero no hubo respuesta.

“Cinco horas después me llamó Balvin, cuando la foto ya estaba viral y me dice ‘si supieras, ahora me voy a hacer millonario con esto de los carritos de hot dogs y voy a abrir una franquicia’. Yo me quedé sin habla, pensando ‘diablo, me clavó’. Se la jugó bien brutal, se la doy en esa parte, pero fue bien puerco”, explicó Pérez a Molusco.

Sobre el caso ofreció otro detalle: “Enganché y estaba bien molesto y hablé con varias personas, incluyendo a mi hermano Gabriel y todos me dijeron: ‘tienes que hacer una canción y tirarle’. Yo les dije que no podía hacer eso, porque iba a ser un abuso”.

Entonces, Residente decidió grabar un segundo video, donde fue más explícito y más directo al grano todavía.

Sin embargo, al ver que Balvin continuaba sacándole ventaja al tema de los “hot dogs”, llegando incluso a comenzar a vender mercancía con esta temática, Pérez entendió que había roto el acuerdo al que habían llegado y decidió escribir la ‘tiraera’ que ha generado toda la nueva polémica.