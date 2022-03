De Anuel para Yailin: "Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma ni cambiar nada"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Anuel y Yailin la Más Viral establecieron su residencia en Miami, donde tienen su nido de amor y él "me trata como una reina", según contó a la revista People en Español.

"Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona", agrega la intérprete urbana.

Él, por igual, según sus declaraciones a People, se siente a plenitud: "Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma ni cambiar nada".

El cantante puertorriqueño, de 29 años de edad, y su colega dominicana, de 19, descubrieron su amor a finales de diciembre pasado cuando intercambiaron expresiones de cariño en las redes sociales.

Desde entonces, los cantantes se dejan ver derrochando amor en lugares públicos de República Dominicana y Estados Unidos.

Incluso, el 11 de febrero pasado se dio a conocer que la intérprete de música urbana Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de Yailin, recibió su visa americana.

En efecto, la joven viajó a Estados Unidos y hace dos semanas fue una sensación al aparecer junto a Anuel en el Juego de Estrellas de la NBA.

En la entrevista publicada este lunes en el portal de People en Español, la pareja confirmó que está residiendo en Miami, donde viven en su propia burbuja y se divierten como niños, resalta la publicación.

"Somos como dos muchachos juntos", dijo a People entre risas Yailin, quien añadió. "Me gusta mi relación porque somos nosotros mismos".

Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del exponente urbano, se proclamó feliz con su reia en Miami: "Ella está aquí ya por fin gracias a Dios y el proceso de la visa se dio más rápido de lo que pensamos".

"¿Y la boda pa' cuando?", le preguntó People. La respuesta en tres palabras: "Estamos en planes".

En el tema de tener hijos tampoco hubo una negativa: "Ay Dios mío, que sean los que Dios mande para acá", expresó Anuel, quien está convencido de que Yailin será una gran madre.

La dominicana aseguró que le gustan los niños: "A veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación".