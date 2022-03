Farina sobre su experiencia en RD: “No tengo nada que hablar mal ni de la gente ni del país”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Farina retomó la actuación con su papel protagónico en la película criolla “Flow Calle” donde se pasó en más de un mes rodando en República Dominicana al inicio estaba asustada de lo que le esperaba, su experiencia fue tan maravillosa que regresó enamorada de este país.

En una conferencia con medios de varios países en la que Listín Diario estuvo presente, la artista colombiana expresó su admiración por Quisqueya y toda su gente.

“Lo mejor fue todo. ¿Lo peor? No tengo nada que hablar mal ni de la gente, ni del país, ni de la producción. Yo me vine enamorada de toda la gente que conocí”, dijo muy contenta y emocionada por el estreno.

Farina habló maravillas del elenco de la cinta que lo compone Clarissa Molina, Caroline Aquino, Marta González, Lenny Tavárez, Zion, Brea Frank, Shalim Ortiz, entre otras figuras, dirigida por el dominicano Frank Perozo. ´

“Además, de los compañeros de trabajo que son también artistas y los actores que son impresionantes, todos mis respetos para ellos. Yo estaba hasta asustada”, dijo.

Al cuestionársele como fue la experiencia en “Flow Calle” respondió: “Yo siempre hago lo que yo amo (...) Yo quería que me llegara un papel del cual yo me enamorara y eso fue lo que me pasó con “Flow Calle”. Cuando yo leí de qué se trataba, automáticamente hablé con mi manager por teléfono y le dije que lo quería hacer”,

La cinta que se estrena este 24 de marzo en República Dominicana, trata de Yizelle (Farina), quien se crió en el barrio y con mucho sacrificio decide ser la mayor exponente del genero urbano.

Al igual que su personaje la cantante pasó por algo parecido. Farina recordó los inicios de su carrera y la forma de tenía para impulsarse y salir adelante. La película un reflejo de su vida y de la de muchos artistas del género urbano, que han vivido en la jungla de cemento conocida como calle.

“Siento que todos los seres humanos funcionamos por miedo o por amor. Si no salimos a trabajar, tenemos miedo de que nos corten la luz, de que no haya mercado para la casa. Saber manejar ese miedo y saber disfrutarse las cosas. Hacer las cosas con amor y tratar de dejar esos miedos a un lado”, expresó.

Los inicios de su carrera fueron “Factor X”, un reality en su natal Colombia, y aunque han pasado 15 años desde ese momento y la compositora se ha ganado el reconocimiento de varios países, según sus palabras solo ha logrado el 30% de todo lo que quiere en la vida porque en sus metas está llegar a Holywood, rapear en inglés y muchos sueños más.

La artista recalcó que ha dejado su corazón en este proyecto y promete que será una cinta en la que los latinos van a brillar en el mundo entero.

Recientemente estrenó “Flow Calle”, el primer tema de la banda sonora de la película homónima. La canción y el video musical fue dirigido por Jean Guerra, cuenta con la participación especial de las actrices dominicanas Laura Gisselle y Alejandra Alemany, a su vez con el influencer Capricornio TV y el cantante urbano Braulio el fogón.

En ese sentido, la cantante reveló que pronto se estrenará el remix del tema con varios artistas que está segura que a la gente le gustarán mucho.

A los nuevos exponentes

Farina está consciente que la industria de la música es una de las más exigente y que aparte del talento se necesita de mucho sacrificio y dinero. Sin embargo, aconsejó que no se desanimen y luchen por sus sueños porque ella también tuvo momentos difíciles.

“A mí me duele mucho ver muchos talentos que yo digo: ‘Este es más duro que yo’; y que no tengan estas oportunidades y a mí eso me duele en el alma y me parte en el corazón ver artistas que se quedan en el camino, ver artistas que se quitan. En un momento muy difícil de mi vida, yo me quise quitar”, reveló.

Agregó: “Muéstrense en redes sociales que están para eso. Suban sus canciones. Intenten llamar la atención de buena manera con su arte y sin miedo. Uno no tiene nada que perder (...) tienes más que ganar porque alguien te va a ver, va a creer en ti”.