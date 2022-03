Muere Tim Considine, hijo de la comedia 'My Three Sons', a los 81 años

AP

Los Ángeles, EE.UU.

Tim Considine, quien interpretó al hijo mayor, Mike, en la comedia televisiva de la década de 1960 “My Three Sons”, falleció. Tenía 81 años.

Considine murió el jueves en su casa en el barrio de Mar Vista de Los Ángeles, dijo su hijo, Christopher, al Hollywood Reporter. Su muerte también fue notificada el viernes por D23 , el club de fans oficial de Walt Disney, y en una publicación de Facebook de Stanley Livingston, quien interpretó a su hijo Chip en la serie.

Livingstone llamó a Considine “mi amigo de toda la vida y hermano mayor sustituto”.

“¡Tim pasó por la vida A SU MANERA! Todos los que lo conocieron lo extrañarán”, publicó Livingstone.

Considine nació en Los Ángeles en una familia del mundo del espectáculo. Su padre, John Considine Jr., fue un productor de cine nominado al Premio de la Academia y su madre, Carmen, era hija del magnate del teatro Alexander Pantages.

Considine obtuvo su primer papel en una película en 1953 a los 12 años, apareciendo con Red Skelton en “The Clown”.

Unos años más tarde, apareció en la televisión en las aventuras de "The Adventures of Spin and Marty" y "Hardy Boys", que eran breves series que se emitían en "The Mickey Mouse Club".

Luego apareció en la película clásica de Disney de 1959 "The Shaggy Dog" con Fred MacMurray y luego protagonizó con él "My Three Sons" durante cinco años antes de dejar la serie.

En 2006, Considine fue nombrado Leyenda de Disney en honor a sus contribuciones a la compañía Disney.

Considine también apareció en otras series de televisión y en películas, quizás la más famosa (pero breve) como un soldado traumatizado por la guerra que es abofeteado por el general George S. Patton en la película de 1970 "Patton".

Aficionado a las carreras de autos, Considine fotografió y escribió sobre deportes de motor, y produjo varios libros.

El hermano de Considine, John, también fue actor y guionista que tuvo papeles en varias telenovelas y coescribió y apareció en la película de Robert Altman de 1978, “A Wedding”.