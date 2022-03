Caso Casals provoca “match” entre Gabi Desangles, Hony Estrella y Zoila Luna

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El caso del abogado y comunicador Pedro Casals, quien fue agredido por una mujer, ha provocado un “match” entre las comunicadoras Zoila Luna, Gabi Desangles y Hony Estrella.

En la tarde de ayer martes se hizo viral el video en el que se ve a una mujer golpeando a Casals mientras iban en un vehículo por una calle de Santo Domingo y de inmediato los internautas compartieron otro otro clip del pasado lunes, donde se ve a las integrantes de “Esto no es radio”, Desangles y Estrella bromeando con el abogado, quien asistió al programa con el ojo rojo.

“La violencia es inaceptable, y el hecho de ser mujer no es ninguna licencia para agredir a un hombre. Mofarse de un compañero víctima de agresión física es también una manifestación de violencia. Esperamos la disculpa de ambas comunicadoras”, fue el tuit que compartió la veterana comunicadora Zoila Luna en la noche del martes.

A esto reaccionaron Hony y Gabi, aclarando que al momento de bromear con Casals, no tenían conocimiento de la agresión y Desangles dijo que espera que Zoila Luna se disculpe públicamente con ellas por pensar lo contrario.

Hony Estrella explicó que Casals el pasado lunes llegó con un ojo morado y en respuesta, el comunicador señaló que se trataba de “una alergia”. Y luego de cuestionar una y otra vez comenzaron a reír comentado que se trataba de un “golpe que le dio la mujer”, pero nunca llegaron a pensar que realmente esa era en realidad era lo que atraviesa el abogado.

“Yo no sé en qué cabeza cabe que nosotros como compañeros nos íbamos a burlar de una agresión… todos aquí nos enteramos al mismo tiempo que ustedes de la situación, así que es imposible que nosotros aquí nos estemos burlando de un tema de violencia”, manifestó Hony un tanto molesta.

Asimismo, Gabi Desagles expresó su solidaridad y sus preocupaciones con el tema e incluyó que Casal es una persona que admira mucho y para Gabi lo más doloroso es que además de que está pasando por una situación así, tenga que vivirlo en público.

Sin embargo, Luna dijo que no se disculpará con las jóvenes comunicadoras.

“No tengo ningún empacho en presentar mis disculpas a las jóvenes comunicadoras @honyestrella y @GabiDesangles. Si ambas se han sentido ofendidas por mí comentario, lo lamento. Sigo pensando que la violencia ni es un juego ni es una cuestión de uno u otro género”, manifestó en Twitter.

En redes sociales el tema ha suscitado muchos comentarios entre quienes condenan la acción y los que piensan que se trata de “sonido” o un experimento social.

Distintas figuras se han pronunciado sobre el tema, pero no aún no se sabe si el comunicador procederá por la vía legal.

Asimismo, su exesposa Laury Mora aclaró que no es ella la mujer que agrede al abogado y lamentó la situación.

“Lamento mucho por la situación que está pasando mi ex esposo @casalsbate en ningún momento les aclaro que jamás me vería implicada en algo así y que la persona que aparece en el video NO SOY YO, no estoy de acuerdo con la VIOLENCIA ! Espero respeto, a él solo le deseo lo mejor!”, escribió en Twitter.