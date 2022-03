Kim Kardashian ya es una mujer soltera

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Kim Kardashian fue declarada legalmente soltera por un tribunal estadounidense en medio de su proceso de divorcio con el rapero Kanye West.

Según TMZ, este miércoles un juez le ha concedido su pedido de terminar su matrimonio con el artista, quien estuvo ausente en la audiencia virtual.

La moción para cambiar oficialmente su estado civil se aprobó antes de que se hayan resuelto los detalles de la custodia de los hijos y los arreglos de propiedad, en una práctica conocida como bifurcación, común en divorcios complicados.

El abogado de Ye, no se opuso a restaurar el estado de soltería de Kim, aunque su dijo que tenía tres condiciones: Cualquier derecho a obtener el reembolso del dinero que se supone que se dividirá se preservará en caso de que alguno de ellos muera. De acuerdo al medio el juez concedido esa condición.

Sin embargo, el juez rechazó: que Kim no transferiría ningún activo que tuviera en fideicomiso, y si se vuelve a casar, renunciaría al "privilegio marital". Ese privilegio significa que un nuevo cónyuge no tendría que testificar sobre las comunicaciones que tuvo con ella.

La estrella de “Keeping Up With the Kardashians”, solicitó oficialmente el divorcio en febrero de 2021.