Michael Douglas encarnará a Benjamin Franklin en una serie de Apple TV+

Apple TV+ ficha a Michael Douglas para protagonizar su nueva serie histórica. El ganador de un Oscar y un Emmy protagonizará y será productor ejecutivo de un drama centrado en la figura de Benjamin Franklin, considerado uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos.

La serie, una coproducción de ITV Studios America y Apple Studios, estará enfocada en la misión diplomática en Francia de Franklin durante la Revolución Americana, en 1776, y está basada en el libro de la ganadora del premio Pulitzer Stacy Schiff 'A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America'.

Curiosamente, esta serie será la segunda experiencia profesional de Douglas relacionada con la figura de Franklin, ya que interpretó al personaje histórico en un episodio de la miniserie documental de 2003 Freedom: A History of US.

El ganador del Emmy Kirk Ellis ('John Adams') está adaptando el libro de Schiff. El también ganador del Emmy Tim Van Patten ('Boardwalk Empire', 'Los Soprano') dirigirá la ficcción, que aún no tiene título, y que relatará la historia de una de las mayores gestas de la vida de Franklin cuando, a los 70 años y sin formación diplomática, convenció a la monarquía absolutista de Francia para que financiara el experimento democrático de Estados Unidos.

Gracias a su reputación, carisma e ingenio, Franklin logró su objetivo frente a los esfuerzos de los espías británicos, informantes franceses y colegas hostiles, todo mientras diseñaba la alianza franco-estadounidense de 1778 y la paz final con Inglaterra de 1783.