Francisca sintió miedo de ser rechazada por la familia de su esposo

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La comunicadora dominicana Francisca confesó que sintió miedo de ser rechazada por la familia de su esposo el empresario italiano Francesco Zampogna, debido a sus orígenes humildes y rasgos físicos.

"Ir a conocer a su mamá y a su familia a mí me causaba terror porque yo decía, pero es que este hombre es tan diferente a mí, cómo yo voy a llegar, o sea yo estoy segura que él no ha salido con alguien que se vea como yo y tal vez todos en su casa son así blanquitos, de colores claros y cuando me vean a mí va a ser diferente y se van a oponer, también la mamá no va a querer que su hijo se case conmigo o que quiera estar conmigo”, se sinceró Francisca.

La actriz habló recientemente con motivo del Mes de la Historia Afroamericana a través de 'En sus palabras', una sección especial dentro de la plataforma de streaming de Univision y que luego fue reproducida por la revista People en Español.

"Antes pensaba que, a las niñas como yo, que se veían como yo, que eran como yo no les pasaban esas cosas" expresó.

La copresentadora de “Despierta América dijo que le advirtió a su esposo que sus hijos no serían “blanquitos y con el pelo rubio”.

"En la familia de mi esposo todos los sobrinitos son así con el pelo rubio, de ojos claros y yo una de las preguntas que le hacía a Francesco era: '¿Tú estás consciente que nuestro hijo va a ser así diferente, va a ser con el pelo oscurito, va a ser diferente porque lo va a traer por mí ?'. Y él me decía: 'A mí no me importa, yo te amo a ti y yo quiero que nuestros hijos se parezcan a ti'.

Luego de conocer a la familia Zampogna el miedo de la presentadora se disipó.

"Ese miedo sí estuvo en ese primer encuentro con su familia hasta que llego y me doy cuenta que no, [es] gente superamorosa, gente superreceptiva que me abrieron los brazos desde la primera vez y como yo me veía no era un problema", compartió la presentadora.

Francisca señaló que ha tenido que recorrer un largo camino de sanación para poder llegar a amarse y aceptarse tal y como es.

"El amor propio que tengo ahora, la aceptación que tengo ahora ha sido un proceso como de sanación y de entender muchas cosas y de sacar mucha basura que se puso en mi cabeza, que la sociedad puso en mi cabeza, mucha basura que he dejado fuera (…). Ahora más que nunca me siento bella, me siento cómoda en mi piel. He entendido que lo que yo soy, ser como soy y ser diferente es algo a lo que le puedo sacar muchísima ventaja y es lo que me hace única y lo que me hace especial y lo celebro todos los días", comentó.

Francisca y Francesco, quienes son padre del pequeño Gennaro se casaron por lo civil en diciembre de 2019 y tienen planes de casarse por la iglesia este año en República Dominicana.