"CODA", el drama sobre una familia sorda, se lleva los máximos honores en los SAG

Jake Coyle/AP

Los Ángeles, EE.UU.

Sorprendentemente, el drama familiar para sordos “CODA” se llevó los máximos honores en la impredecible e histórica 28ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla que también vio victorias para los protagonistas de “Squid Game”, el elenco de “Ted Lasso” y Will Smith.

La ceremonia, celebrada el domingo en Barker Hangar en Santa Mónica, California, y transmitida tanto por TNT como por TBS, fue notablemente trascendental, con victorias históricas para actores sordos, estrellas coreanas y algunos de los nombres más importantes de Hollywood. Culminó con “CODA”, la conmovedora película de Apple TV+ de Sian Heder sobre la mayoría de edad con un trío de actores sordos en Marlee Matlin, Troy Kotsur y Daniel Durant, junto con la recién llegada Emilia Jones, que ganó el premio al mejor reparto. La película ha sido vista como un momento decisivo para la comunidad sorda de Hollywood.

“Esto valida el hecho de que nosotros, los actores sordos, podemos trabajar como cualquier otra persona. Esperamos más oportunidades para los actores sordos”, dijo Matlin en el escenario antes de enseñarle a la multitud el lenguaje de señas para “Te amo”.

Matlin es la única actriz sorda en ganar un Oscar, pero su coprotagonista de “CODA”, Kotsur, podría estar en la fila para unirse a ella. Kotsur ganó el premio al mejor actor de reparto el domingo, convirtiéndose en el primer actor sordo en ganar un premio SAG individual. Cuando se leyó su nombre, el veterano actor de 53 años hundió la cabeza entre sus manos. En el escenario, agradeció a su esposa por “recordarme que revisara mi bragueta antes de caminar por la alfombra roja”.

El actor mexicano Eugenio Derbez se alzó con la victoria al recibir el premio como Mejor elenco por la cinta "CODA".

Squid Game

“Squid Game” de Netflix, la primera serie en un idioma no inglés nominada por el gremio de actores, obtuvo tres premios, incluido Lee Jung-jae como mejor actor masculino en una serie dramática y Jung Hoyeon como mejor actriz femenina en una serie dramática. . Esas victorias llegaron sobre estrellas como Brian Cox y Jeremy Strong de “Succession”, y Reese Witherspoon y Jennifer Aniston de “The Morning Show”.

“Me he sentado muchas veces viéndolos en la pantalla grande soñando con convertirme algún día en actor”, dijo Jung a la multitud, luchando por contener las lágrimas.

Aún así, "Succession" de HBO finalmente reinó en la categoría de mejor serie dramática. Cox aceptó apropiadamente el premio con una palabrota impresa en su mascarilla y otra pronunciada mientras luchaba por quitársela. Pero Cox se puso serio al hablar de la invasión rusa de Ucrania . En los comentarios más directos de la noche sobre la invasión, señaló que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, era un cómico y, por lo tanto, un compañero de actuación. Instó a los disidentes censurados en Rusia a hablar.

“Creo que a la gente en Rusia a la que no le gusta lo que está pasando, y particularmente a los artistas, deberíamos unirnos y celebrarlos y esperar que puedan hacer un cambio, como creo que pueden”, dijo Cox mientras la audiencia se ponía de pie y aplaudió

Los Premios SAG se consideran uno de los predictores más confiables de los Premios de la Academia. Los actores constituyen el porcentaje más grande de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y sus selecciones a menudo se alinean. En 2020, cuando ganaron el elenco de “Parasite” y Brad Pitt, coincidieron exactamente.

Aunque el gremio de actores y la academia divergieron el año pasado cuando el drama judicial de la década de 1960 de Aaron Sorkin "Trial of the Chicago 7" encabezó los Premios SAG y "Nomadland" triunfó en los Oscar , la victoria de "CODA" sugiere que es una gran amenaza para ganar el premio al mejor premio. imagen sobre "Belfast" de Kenneth Branagh (que no ganó el domingo) y la principal nominada al Oscar de Jane Campion "The Power of the Dog" (que no obtuvo una nominación de conjunto a pesar de que tres de sus actores fueron nominados individualmente).

El historial de SAG también puede significar que Will Smith, estrella del drama de tenis de la familia Williams "King Richard", se dirige a su primer Oscar. Smith se llevó el premio al mejor actor, obteniendo su primer premio SAG.

“Ese puede haber sido uno de los mejores momentos de mi carrera en este momento porque mi nombre fue llamado por el 'Rey Ricardo' sentado junto a Venus Williams”, sonrió Smith.

Mejor actriz ha sido la categoría más difícil de rastrear. Muchos han visto a Olivia Colman (“La hija perdida”) como la favorita para ganar su segundo Oscar. En una categoría especialmente competitiva, los desairados a menudo han atraído la mayor atención. Kristen Stewart de “Spencer” fue pasada por alto por SAG, mientras que Lady Gaga (“House of Gucci”) se perdió con la academia de cine.

Sin embargo, fue Jessica Chastain, quien interpreta a la infame televangelista en "The Eyes of Tammy Faye", quien ganó el domingo, logrando su primer premio SAG individual. De cara a los Oscar el 27 de marzo, ninguna categoría puede ser más incierta.

Mientras tanto, Ariana DeBose de “West Side Story” confirmó su condición de favorita al ganar el domingo a la mejor interpretación de reparto de una actriz. El premio de DeBose también tuvo resonancia histórica.

“Es indicativo de que las puertas se están abriendo”, dijo DeBose, hablando con los informes en una sala de medios virtual detrás del escenario. “Es un honor ser vista, es un honor ser afrolatina, una mujer de color abiertamente queer, bailarina, cantante y actriz. Es indicativo para mí que no seré el último, y esa es la parte importante”.

Los Premios SAG, que estarán disponibles para transmitir el lunes en HBO Max, son presentados por el gremio de actores de Hollywood SAG-AFTRA. Después de que los Globos de Oro de enero no fueran un evento , fueron la primera entrega de premios importante, televisada y en persona de Hollywood, completa con una alfombra roja y discursos llenos de lágrimas, este año. El trío de "Hamilton" de Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr. y Daveed Diggs inició la transmisión con el tema declarado de "juntos de nuevo".

“Hemos regresado a un mundo en el que todo lo que tenemos que hacer para pasar el rato así es vestirnos, presentarnos, tomar muestras, desinfectarnos, examinarnos, enmascararnos, vacunarnos, potenciarnos, realizar pruebas rápidas y PCR en 24 horas. ”, dijo Odom Jr. “Ahora, ¿quién está listo para la fiesta?”

Algunos actores, citando las regulaciones de cuarentena relacionadas con los cronogramas de producción, asistieron de forma remota, incluido el nominado principal de televisión, "Ted Lasso". Apareciendo por enlace de video con sus compañeros de reparto a su alrededor, Jason Sudeikis aceptó el premio al mejor actor en una serie de comedia. El programa de Apple TV+ fue posteriormente nombrado mejor conjunto de series de comedia.

Si bien los Premios de la Academia no exigen la vacunación obligatoria para los presentadores (solo para los asistentes), se requirió para los Premios SAG, que son votados por el gremio de actores de Hollywood SAG-AFTRA. Otros premios fueron para Jean Smart de "Hacks", Kate Winslet de "Mare of Easttown y Michael Keaton de "Dopesick", quien dedicó su premio a su sobrino, Michael. Keaton dijo anteriormente que murió por el uso de fentanilo y heroína en 2016 .

Los Premios SAG también coronaron a la actriz de “La Reina” Helen Mirren. El cinco veces ganador del SAG fue honrado con un premio a la trayectoria.

“Honestamente, cualquier logro en el que haya tenido éxito es el resultado de mi mantra, que básicamente es: llega a tiempo y no seas idiota”, dijo Mirren, de 76 años. “Gracias, muchas gracias, SAG por esto. Odio decir la palabra 'sag' a mi edad”.