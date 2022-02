"Ella está loca, ella me quiso matar”, dijo Patricia Ascuasiati según su hermano

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

“Ella está loca, ella está loca, me quiso matar”, eso le dijo Patricia Ascuaciati a uno de sus hermanos mientras permanecía consciente y recibiendo atenciones en el hospital Vinicio Calventi, el pasado jueves.

“Mi hermano con la cara desfigurada, preocupado, me dice: ‘Es que ella me está diciendo: Ella está loca, ella está loca, ella me quiso matar”, informó la mañana de este viernes en una entrevista concedida al programa matutino El Despertador que se transmite por Color Visión.

Cuando expresó eso, Patricia Ascuaciati estaba aún consciente y así permaneció hasta la madrugada del día siguiente del accidente cuando le realizaron la primera intervención quirúrgica en la pelvis. Aunque la declaración a su pariente fue con mucha debilidad, “porque una de las gomas pasó por encima de su tráquea”.

Patricia Ascuasiati empezó a salir del coma inducido en un proceso médico en el que lleva cinco cirugías, una de ellas para reconstruir la pelvis destrozada durante el accidente en el que está involucrada su colega Marilouise Ventura, informó además el hermano de la veterana bailarina y coreógrafa.

"No ha tenido infecciones ni complicaciones de ninguna de las operaciones, mi hermana es fuerte y lo demostró el día del accidente", aseguró Carlos Julio Ascuasiati en el programa del Grupo SIN.

Sin embargo, detalló que quedan pendientes algunos procesos quirúrgicos: "Es posible que haya que hacerle una segunda operación a la vejiga", aunque eso todavía no está decidido.

Carlos Julio relató que otra intervención será para extraerles clavos o tornillos: "Una de las operaciones que le hicieron en las pelvis, significa clavarte desde el exterior unos tornillos para mantener los huesos en su posición y luego que esos huesos se suelten en el interior hay que sacarlo, es posible que se pueda hacer una segunda operación en la vejiga, todavía no está decidido pero la parte ósea que era la preocupante por el sangrado, ese ya está solucionado gracias a Dios".

El hermano de Patricia contó que "la noche del accidente los médicos operaron la vejiga y el hígado, luego se percataron de que tenia la fisura en la traquea porque una de las gomas pasó por encima de su traquea y por eso tiene el tubo de respiración, no porque lo necesite, sus pulmones sufrieron por el aplastamiento pero están funcionando muy bien".

En sus declaraciones al programa "El Despertador", dijo que luego de esas dos operaciones la noche del trágico suceso, al segundo día le hicieron tres operaciones más al mismo tiempo.

"El ortopeda nos informó que era mejor y más rápido hacer la operación al mismo tiempo, en el húmero que quedó aplastado, las dos clavículas, cóccix (o "rebadilla") y la pelvis que quedó destrozada", afirmó.

Asimismo informó que el jueves le quitaron lo que la mantenía en coma inducido, y que inmediatamente comenzó a dar muestra de despertar y movió los ojos.

"Todavía no está despierta, todavía tiene el tubo en la tráquea que cuando despierte pues será muy molesto, ojalá puedan quitárselo pronto", dijo a "El Despertador", reseñó el portal Noticiassin.com.

+ Acusación contra Marilouise

El jueves, la bailarina María Luisa Ventura Garrido, conocida como Marylouise, fue arrestada por el Ministerio Público, acusada de intento de homicidio en contra de Patricia Antonia Ascusiati Domínguez.

Ascuasiati se encuentra recibiendo atenciones en un centro de salud de esta capital, luego de haber sido atropellada el pasado 15 de febrero en la Autopista Duarte.

La fiscal titular de Villa Altagracia, Fátima Sánchez Guzmán, explicó que Ventura Garrido enfrenta cargos por presunto intento de homicidio contra Ascusiati Domínguez, en violación a los artículos 2, 295, 304 del Código Penal Dominicano.

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que el arresto de Ventura Garrido, también bailarina profesional, se produjo amparado en la orden Núm. 102-2022, emitida por Katerine A. Rubio Matos, jueza suplente del Juzgado de la Instrucción de Villa Altagracia, atendiendo a una petición del Ministerio Público.

La fiscalía de Villa Altagracia explica que ambas bailarinas se desplazaban por la Autopista Duarte, a bordo del vehículo marca Kia, modelo Soul, color blanco, placa A816933, conducido por la imputada.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) expresó al día siguiente del incidente su versión del hecho: “Ascuasciti resultó con heridas graves cuando estaba revisando un neumático y su acompañante ‘rodó el vehículo supuestamente accidental’”.

De acuerdo a la institución a cargo de regir el tránsito, el accidente ocurrió en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, cuando Ascuasiati se transportaba en un vehículo marca Kía, color blanco, junto a Mary Lois Ventura Carrasco, también bailarina y coreógrafa.

La versión que ofreció la Fiscalía de Villa Altagracia es que las dos bailarinas discutieron, exigiendo Ascuasiati conducir el vehículo.

"Ventura Garrido atropelló a Ascuasiati Domínguez y, aunque una persona que transitaba por la Autopista Duarte en otro vehículo le alertó sobre el cuerpo atropellado debajo del vehículo, la imputada volvió a retroceder el automóvil y a pasarlo sobre la víctima", indica un comunicado de la Procuraduría.

Justicia

La familia Ascuaciati está a la espera de que la bailarina profesional se recupere y, en aspectos penales, confían en el Ministerio Público.

Lo que les parece extraño es que la acompañante de su hermana, María Luisa Ventura Garrido, no haya tenido contacto con la familia Ascuaciati. De acuerdo a Carlos Julio Ascuaciati, la imputada nunca se ha presentado ni pedido disculpas, tampoco ha preguntado por Patricia, llamado o siquiera visitado al hospital pese a que se consideran amigas de mucho tiempo.

Ascuaciti resaltó que un testimonio importante para entender lo sucedido es el de su hermana una vez despierte, pero ya presentaron una denuncia en la Fiscalía de Villa Altagracia.

“Ella va a decir qué pasó y que vio antes de que el carro lo aplastara”.